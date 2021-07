Classic Rock Café mit neuer moderner Adresse

Stuttgarts bekannteste Bar hat eine neue Adresse in der Innenstadt

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Stuttgart Journal ist herzlich eingeladen mal bei uns vorbeizuschauen“, teilte mir der Classic Rock Café Manager David Blanco per mail mit. Das werden wir demnächst tun. Das Classic Rock Café ist umgezogen – innerhalb der Innenstadt: In die Schellingstraße Nummer 7. Vorher war es gegenüber des Tagblatturms beheimatet, in der Eberhardstraße. Nach 25 Jahren.

Nun ist alles moderner, mit Neon Licht, neuem Style. Früher war die Kneipe mit abgenutztem Holz-Style eher „abgerockt“. Allerdings passte der alte Style auch gut zur Classic Rock Musik.

Der Stuttgart Journal Reporter war hier oft privat Gast. Hier hat er seinem Kumpel Hermann auch seine Ehefrau angesprochen, eine blonde Ergotherapeutin. Nun wohnen die glücklich zusammen und Nachwuchs ist geplant…

Grund für den Umzug ist der kommende Abriss des Hauses. Auf der Facebook Seite der Bar bedauern viele User und Gäste den neuen Standort und wohl auch den Style. Den der alte Style hatte etwas Einzigartiges.

Die blitzeblanken neuen Gastrolocations sehen leider alle fast gleich aus… Daran sind aber die Betreiber schuld. Bleibt abzuwarten, ob die Classic Rock Fans alle den Umzug mitmachen…