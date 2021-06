Kolumne: Wilde Autokorsos nach EM-Spielen

Im Raum Stuttgart ist jeder vom Fußball betroffen – ob er will oder nicht

Von Alexander Kappen

Stuttgart/Esslingen. „Ich schau kein Fußball, sorry keine Ahnung“, so ein Fußballmuffel auf die Frage des Stuttgart-Journal-Reporters, der wissen wollte wie ein Fußballspiel ausgegangen ist. Zurzeit findet die Europameisterschaft statt. Die Auswirkungen davon bekommt jeder in der City zu spüren, ober will oder nicht.

Gestern nachmittag wollte der Reporter noch einen leckeren Döner in Esslingen holen, da reib er sich verwundert die Augen: Die Polizei hatte ihre Autos quer geparkt und riegelte die halbe Innenstadt 1-2 Stunden ab. Ein Polizist antwortete auf die Frage was das denn soll „Fußball!“. Und dann bekam der Reporter die Antwort: Hunderte Autos mit weiß-rot-grünen Fahnen sprich Italien, kam hupend um die Ecke gefahren und drehte seine Runde durch die Stadt. Die Polizei hat dabei schon eine feste Route festgelegt, die bei den Fans bekannt ist. So will man etwas Kontrolle über die Feiern behalten.

Der Reporter hupte fröhlich mit, tat so als freue er sich für die Italiener, die fröhlich mit Hupen und Fahnen schwingen antworteten und ihn in den Autokorso einreihen ließen. So kam er Reporter noch zügig nachhause, um dann einen noch warmen Döner zu genießen…

Auch Deutschland feierte mit Korso den Sieg gegen Portugal, allerdings sind die Italiener auch in Stuttgart bisher die wildesten – klar es gibt auch am meisten zu feiern. War man bei der letzten WM gar nicht am Start, so hat man jetzt bei der EM schon 3 Sieg eingefahren!

Da dann noch fröhliches EM Schauen und auch wer sich nicht für Fußball interessiert sollte sich unbedingt die Spielzeiten der Italiener merken!!!