Esslingen jubelt: Heute endet Baustelle Geiselbachstraße

Der halbe Autoverkehr war lahmgelegt – seit 15.30 Uhr am Freitag fließt er wieder

Von Alexander Kappen

Esslingen. Seit fast zwei Jahren war durch die Baustelle Geiselbachstraße der Weg vom Zentrum nach Esslingen-Nord, versperrt. Die Baustelle beeinflusste den gesamten Straßenverkehr der Stadt nahe Stuttgart mit dem deutschlandweit bekannten Weihnachtsmarkt, der schönen Altstadt und den gemütlichen Cafés.

Heute am Freitag endet die „Hölle für alle Esslinger Autofahrer“. Denn der Weg in die Innenstadt wurde durch die Baustelle für viele doppelt so lang. Anwohner aus Wäldenbronn, wo der umgeleitete Verkehr hinfloss jubeln daher am meisten. Um 15.30 Uhr gibt es einer Feier, bei der die Stadtgrößen die offizielle Einweihung vornehmen. Der Aufwand lässt erahnen, dass es sich um die Hauptverkehrsader in Esslingen handelte…

Sanierungsarbeiten am Geiselbachkanal war der Grund für die Vollsperrung. Leider dauern diese Arbeiten nun einmal etwas länger. Wutbürger hatten lautstark ihren Unmut geäußert teilweise auch als Kommentar bei unserem letzten Bericht über das Thema.

600 Meter des Kanals wurden dabei neu bebaut, 172 glasfaserverstärkte Rohrelemente verlegt, 18 Schächte gebaut sowie 200 Hausanschlüsse erneuert. Die Baukosten liegen bei knapp 11 Millionen Euro.