Kastellsommer: Open-Air-Bühne mit 60 Events

Das Sommerprogramm läuft bereits. Noch bis 8. August zeigen 40 Kunstschaffende Ihr Können am Römerkastell.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Hallschlag. Die Gesellschaft sehnt sich nach Gesellschaft. Nach niedrigen Inzidenzwerten haben Cafés geöffnet, Museen, Shops und nun kommen auch die Events wieder zurück. Der Kastellsommer läuft bereits. Der Auftaktabend war ausverkauft. Bis zum 8. August präsentieren auf einer Open-Air Bühne 40 Künstler 60 Events. Die Band „Poems on the Rocks“spielte danach zeigte man die Filmkomödie „Night Life, die Stuttgart Journals Reporter auf Maxdome bereits getestet hat. Ein Super Film mit der deutschen Schauspiel Creme de la Creme.

Das Römerkastell auf dem Hallschlag ist eine beliebte Stuttgarter Kulturbühne.

Hier besuchte der Stuttgart-Journal-Reporter bereits mehrere Events u.a. eine Mega Faschingsveranstaltung mit 1000 Gästen. Soviele Besucher werden nicht zugelassen sein – noch nicht. Rund 200 Menschen können gemeinsam Kultur genießen und ein bißchen Normalität erleben.

Pflicht sind die 3 Gs: Getestet, Geimpft oder Genesen. Ein Corona Test (negativ) ist zurzeit noch gesetzlich Pflicht. Bei 200 Menschen verständlich – zu schnell könnte sich Corona wieder ausbreiten.

Am 1. und 2. August steht ein Höhepunkt an: Der 11. Stuttgarter Flamenco Sommer. Catarina Mora wird das moderieren. Ein Hip-Hop-Festival in Miniform wird von dem Netzwerk Underground Soul Cyber gezeigt. Das Stuttgarter Kulturamt unterstützt das Event und berät die Veranstalter.

Infos wie immer im Netz unter: www.kastellsommer.de