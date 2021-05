Corona-Filmtipps Teil 7

Wir stellen hier wieder unterhaltsame kurzweilige Streifen vor, um die Home-Office Zeiten zu versüßen

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart-Journal Filmkritiker hat wieder Dutzende von Filme gesichtet, um hier wieder drei Perlen vorzustellen. Sie sollen helfen die Pandemie Zeit besser herum zu bekommen. Schon mal das Popcorn bereit stellen!

Alle Filme gibt es zum Beispiel bei der Online-Videothek „Maxdome“ (aber auch bei anderen Anbietern). Hier muss man keine Flatrate zahlen, sondern bezahlt jeden Film extra, also keinerlei Vertragsbindung! Rund 3 Euro muss man für jeden Streifen rechnen…Eventuell findet man den einen oder anderen Streifen auch kostenlos bei You Tube…

-„Der Eid“: Ein Island-Thriller von 2016. FSK ab 16. Finnur ist Familienvater und erfolgreicher Herzchirurg. Seine volljährige Tochter Anna (18) macht ihm Probleme und das ist auch das Thema des Films. Sie nimmt Drogen und besucht zwielichtige Parties. Dort lernt sie den rund zehn Jahre älteren, gutaussehenden Ottar (mit flottem Sportwagen) kennen. Der versorgt sie immer mit dem neuesten Kokain…

Finnur versucht Anna mit Überredungskünsten von Ottar und seinen „komischen“ Freunden loszueisen. Vergeblich! Dann entschließt sich Finnur zu extremeren Aktionen. Er bricht in Ottars Wohnung ein und entdeckt Kiloweise Kokain. Dies meldet er der Polizei. Die beschlagnahmt den Stoff. Aber Ottar kommt nicht ins Gefängnis, wie es der besorgte Vater geplant hatte. Stattdessen fordern Ottars Freunde die Drogen zurück und das nicht gerade zimperlich. Ottar erpresst Finnur und will Millionen (Gegenwert der Drogen…) Er droht Anna etwas anzutun. Finnur wendet daraufhin Gewalt an und fesselt Ottar in seiner Jagdhütte. Er schießt auf Ottar und der kann sich zwar zum Krankenhaus retten, aber dort verblutet er. Die Polizei kann aber Finnur nichts beweisen und der Film endet mit den Worten des Vaters zur Tochter: „Ich wollte doch nur dein Gutes!“ Schöne Naturbilder aus Island und realistische Gefühle machen den Thriller zu einer Filmperle! Der Filmtitel spielt auf den Arzteid an, dass man allen Mensch helfen möchte…

-„Marlene“: Ein Actionfilm aus Österreich. Aus dem Jahr 2019. FSK ab 16. Österreich ist auch bekannt für seine schönen Burgen. Eine davon spielt hier die Hauptrolle.

Frank ist Auftragskiller. Eines Tages soll er die schöne Marlene entführen. Die Blondine arbeitet als Kellnerin. Er verliebt sich in sie und stellt sich gegen das Syndikat. Marlene wird auf der Burg gefangengehalten. Dort herrscht Franks Vater als unbarmherziger Syndikatsboss. Frank bewaffnet sich und stürmt die Burg. Dabei muss er viele blutige Duelle überstehen… Der Film erinnert eher an ein Märchen. Die Domina Szene (Burgfräuleins in Lack und Leder) mit dem Thema Burg/Schloss ist Teil des Films. Herrlich anders, erfrischende Bilder! Sollte man gesehen haben!

-“Berlin Falling“: Deutscher Thriller aus dem Jahr 2017, FSK 16. Der Titel erinnert an „London Falling“, einen erfolgreichen Thriller. Auch hier ist das Thema Terrorismus, aber eben eine Nummer kleiner als in dem Vorbild. Frank war früher Elitesoldat und hatte Auslandseinsätze im Nahen Orient. Das wird ihm zum Verhängnis. Er will nach langer Zeit seine Tochter am Berliner Hauptbahnhof wiedersehen. Auf dem Weg dahin lernt er an einer Tankstelle Andreas kennen. Doch das ist kein Zufall! Der gibt an er sei ein Tramper. In seinem Rucksack ist allerdings kein Proviant, sondern eine Bombe!