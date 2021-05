Stuttgarter Schwarzbauten im Visier

Das Baurechtsamt möchte in Zukunft verstärkt gegen illegale Bauten vorgehen

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der illegal errichtete Wildzaun in Weilimdorf sollte Anwohner vor Wildtieren aus dem Wald schützen. Nach sechs Jahren wurde er nun entfernt. Nun können Tiere wieder ans Wasser eines kleinen Flüsschen gelangen. Der Naturschutzbund BUND hatte Jahre lang dafür gekämpft. Nun hat das Stuttgarter Baurechtsamt durchgegriffen. Auch zum Wohl der Tiere.

Das Baurechtsamt plant in Zukunft verstärkt gegen Schwarzbauten vorzugehen. Seien es nun nicht genehmigte Zäune, Häuser, Anbauten, Parkplätze oder oder oder

Kirsten Rickes, Leiterin des Stuttgarter Baurechtsamt, kündigte in der Stuttgarter Zeitung an, dass ihr Amt in naher Zukunft noch gezielter als bisher Bauten ohne „roten Punkt“ (Baugenehmigung) aufspüren werde.

Auch auf der Wangener Höhe (hier hatte der Stuttgart Journal Reporter mal ein Gärtchen) im Gartenparadies von rund 1000 Schrebergärten und eigener Gastro (Onkel Otto) kommt es verstärkt zu Schwarzbauten. Natürlich nicht damals beim SJ Reporter! Hier im Gartenparadies, das wegen der Natur und der Berglage nicht so gut einsehbar ist, werkeln viele ohne gesetzliche Genehmigung herum. Hier werden Holzterassen, gebaut, kleine Häuschen (WC…) und Parkplätze gebaut, um bequem bis auf einen Meter ans eigene Gärtle heranfahren zu können, während der Reporter immer 5 Minuten den Berg hochlaufen musste.

Damit soll nun Schluss sein. Verstärkte Kontrollen hat das Baurechtsamt angekündigt. Zurecht! Wie der Stuttgart Journal Reporter findet…

Hier noch unser Video vom Wangener Höhe-Gartenparadies: