Filmtipps: 2 Actionfilm-Volltreffer

Jakob Owens / Unsplash

Der Reporter mag auch mal Geballer, flotte Sprüche und Machos … Aber mit ein bißchen Qualität macht es noch mehr Spaß…

Von Alexander Kappen

Auf dem Streamingdienst „Amazon Prime“ kommt man in den Genuss auch von spannenden Actionfilmen.

„Death Wish“ ist eine Reihe von sehr erfolgreichen Actionfilmen. Insgesamt fünf Teile gibt es davon. Mit wechselnden Hauptdarstellern. Den Auftakt in Teil 1 macht Bruce Willis („Stirb langsam“).

Inhalt: Der Chirurg Dr. Kersey (Bruce Willis) in Chicago ist er häufig außer Haus. Das macht sich eine Bande zu nutze, die seinen Safe plündert und dabei seine Ehefrau erschießt. Der brave Familienvater merkt dass die Polizei überlastet ist und macht sich auf in die Unterwelt.

Bruce Willis hat über hundert Actionfilme gedreht in seiner Karriere. Zumeist B-Movies, aber „Death Wish“ kann man öfters anschauen.

Dies liegt zum einen an den hochwertigen Besetzungen der Nebenrollen (Breaking-Bad-Star Dean Norris alias Hank Schrader als Chefermittler) und auch am Drehbuch, das doch viel Wert auf die Gefühlswert der Beteiligten legt.

Kein gefühlloses Geballer, nein, man kann nachfühlen wie es dem Familienvater schwer fällt sich eine Pistole zu beschaffen und diese zu benutzen… Dann räumt er aber als einsamer Rächer in der Unterwelt Chicagos gnadenlos auf…

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„Snitch“ mit Dwayne Johnson, dem glatzköpfigen ehemaligen Wrestler. Nachdem sein 17-jähriger Sohn Jason (Rafi Gavron) fälschlicherweise wegen eines Drogenvergehens zu Gefängnis verurteilt wird, gibt es für den Vorstadt-Familienvater John (Dwayne Johnson) nur eine Möglichkeit:

Die knallharte Staatsanwältin Joanne Keeghan (Susan Sarandon) bietet ihm für die Freiheit seines Sohnes einen sogenannten „Snitch“ an: Er muss sich den Behörden als Undercover-Ermittler zur Verfügung stellen und ihnen helfen, dem Drogenboss Malik das Handwerk zu legen.

Da er Betreiber eines Speditionsunternehmens ist, liegt es für John nahe, sich als Kurierfahrer einstellen zu lassen. Spannung von der ersten bis zur letzten Minute…

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