Festle auf´m Stuttgarter Partyschiff: „Tier am Pier“

Nano Banana

Es wird wieder Party gemacht und Spaß am Fluss gehabt. Auf Friedas Pier dem Stuttgarter Partyboot geht es Anfang August hoch her.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. „Feines Tier am Pier“ – das gehört mittlerweile einfach zum Sommer dazu. Am 08.08. macht die Kölner Crew erneut auf der Frida fest und bringt mit Heimlich Knüller, Martha van Straaten und Philipp Fein den perfekten Soundtrack für einen langen Tag und eine noch längere Nacht mit, unsere Resident-DJ Miss Evoice ergänzt optimal.

Zwischen Downtempo, Disco und House treffen entspannte Open-Air-Vibes auf ausgelassene Tanzmomente – mit bester Aussicht, kalten Drinks und jeder Menge Feines-Tier-Magie.

Um 15 Uhr geht’s los auf dem Oberdeck des Partyboots das auf Höhe des Cannstatter Wasens gleich neben der B 10 am Neckar vor Anker liegt.

Line-Up:

✧ Heimlich Knüller (Feines Tier)

✧ Martha van Straaten (Feines Tier)

✧ Philipp Fein (Feines Tier)

✧ Miss Evoice (Fridas Pier)

Fridas Pier