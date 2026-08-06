Urteil des OLG Stuttgart: Was der Fall um die Umgehung von Russland-Sanktionen für Unternehmen bedeutet

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Das Oberlandesgericht Stuttgart hat zwei deutsche und russische Staatsangehörige wegen verbotener Lieferungen von Elektronikbauteilen nach Russland zu Freiheitsstrafen verurteilt. Nach den rechtskräftigen Feststellungen des Gerichts gelangten die Bauteile an russische Unternehmen, die mit der Herstellung militärischer Güter verbunden waren. Der Fall zeigt, welche strafrechtlichen Risiken im internationalen Warenverkehr entstehen und wie genau Unternehmen Waren, Geschäftspartner, Lieferwege und Endverwendung prüfen müssen.

Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart – der Fall im Überblick

Der 7. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart verkündete sein Urteil am 17. Juli 2024. Waldemar W. wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt. Natalie S. erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zusätzlich ordnete das Gericht die Einziehung von Wertersatz in Höhe von insgesamt rund 880.000 Euro an. Das Urteil ist rechtskräftig.

Nach den Feststellungen des Senats verkaufte und lieferte Waldemar W. zwischen Januar 2020 und Mai 2023 in 54 Fällen mehr als 120.000 Elektronikbauteile an Unternehmen in Russland. Diese waren dort personell, finanziell und organisatorisch mit der Produktion militärischer Güter verbunden. Zu den militärischen Produkten, für die Bauteile dieser Art verwendet werden, zählt die Drohne „Orlan 10“, die im Krieg gegen die Ukraine unter anderem zur Ausrichtung von Artilleriefeuer eingesetzt wird.

Das Verfahren verdeutlicht die besondere Komplexität des Außenwirtschaftsstrafrechts. Strafrechtliche Vorschriften greifen hier mit europäischen Embargoregelungen, technischen Güterlisten, Genehmigungspflichten und Anforderungen an den Endverbleib ineinander. Für Unternehmen reicht es daher nicht aus, lediglich das unmittelbar angegebene Bestimmungsland oder den Namen des Vertragspartners zu prüfen.

Wie die Umgehung der Sanktionen ablief

Bis Ende Februar 2022 wurden die Elektronikbauteile nach den gerichtlichen Feststellungen an verschiedene Unternehmen in Russland ausgeführt. Der Angeklagte nahm dabei zumindest billigend in Kauf, dass die Waren von dort an militärische Hersteller weitergeleitet wurden.

Nach Beginn der umfassenden russischen Invasion änderte sich das Vorgehen. In Rechnungen und Frachtpapieren wurden nun Unternehmen in Hongkong, Kirgisistan, Kasachstan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei als angebliche Käufer oder Empfänger genannt. Tatsächlich gelangten die Waren wie vorgesehen weiterhin an Unternehmen in Russland. Nachdem deutsche Zollbehörden bei einer Betriebsprüfung auf die Geschäfte aufmerksam geworden waren, wurden spätere Ausfuhren teilweise bei Zollbehörden in Polen, Estland und Litauen angemeldet.

Natalie S. unterstützte die Geschäfte in 14 Fällen. Sie gab gegenüber Lieferanten unrichtige Erklärungen ab, nach denen die Waren in Deutschland verarbeitet und eingesetzt werden sollten und nicht für den Weiterverkauf vorgesehen seien. Das Gericht verurteilte sie wegen Beihilfe zu mehreren Verstößen, darunter ungenehmigte Ausfuhren von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck.

Der Fall zeigt, dass Ermittlungsbehörden nicht allein die unmittelbaren Warenbewegungen betrachten. Ausgewertet werden können auch Rechnungen, Endverbleibserklärungen, Kommunikationsdaten, Zahlungsströme, Lieferantenunterlagen und Zollanmeldungen aus mehreren Staaten. Im Stuttgarter Verfahren umfasste die Beweisaufnahme mehr als 1.000 Seiten Geschäftsunterlagen und die technische Einordnung von über 200 unterschiedlichen Arten elektronischer Bauteile.

Was das Außenwirtschaftsrecht Unternehmen vorschreibt

Die strafrechtliche Grundlage bildete § 18 des Außenwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit den jeweils geltenden europäischen Ausfuhrverboten. Dazu gehörten Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen gegenüber Russland sowie die europäischen Regelungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck.

Dual-Use-Güter sind Produkte, Software oder Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Ob ein konkretes Elektronikbauteil einer Beschränkung unterliegt, richtet sich unter anderem nach seinen technischen Eigenschaften, seiner Einordnung in den maßgeblichen Güterlisten, dem Empfänger und der vorgesehenen Endverwendung.

Unternehmen müssen deshalb mehrere Prüfebenen voneinander unterscheiden:

Güterprüfung: Ist das Produkt in einer Güter-, Ausfuhr- oder Embargoliste erfasst?

Ist das Produkt in einer Güter-, Ausfuhr- oder Embargoliste erfasst? Personenprüfung: Stehen Käufer, Empfänger, wirtschaftlich Berechtigte oder beteiligte Banken auf einer Sanktionsliste?

Stehen Käufer, Empfänger, wirtschaftlich Berechtigte oder beteiligte Banken auf einer Sanktionsliste? Länderprüfung: Bestehen für das Bestimmungs-, Transit- oder Ursprungsland besondere Verbote?

Bestehen für das Bestimmungs-, Transit- oder Ursprungsland besondere Verbote? Endverwendungsprüfung: Gibt es Hinweise auf eine militärische Nutzung oder eine Weiterleitung nach Russland?

Gibt es Hinweise auf eine militärische Nutzung oder eine Weiterleitung nach Russland? Genehmigungsprüfung: Ist das Geschäft verboten, genehmigungspflichtig oder unter bestimmten Voraussetzungen zulässig?

Die Russland-Embargo-Verordnung wurde seit ihrem Erlass mehrfach erweitert und geändert. Unternehmen müssen daher stets die für den Zeitpunkt des Geschäfts geltende Fassung sowie aktuelle Anhänge und Ausnahmen prüfen.

Vorsätzliche Verstöße können nach § 18 AWG strafbar sein. Je nach Tatbestand können auch leichtfertige Verstöße strafrechtliche und fahrlässige Verstöße bußgeldrechtliche Folgen haben. Gewerbsmäßiges oder bandenmäßiges Handeln kann den Strafrahmen erheblich verschärfen.

Warum eine Lieferung über Drittstaaten nicht automatisch zulässig ist

Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass die Lieferung an ein Unternehmen außerhalb Russlands grundsätzlich unproblematisch sei. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Anschrift auf der Rechnung. Maßgeblich sind der tatsächliche Empfänger, die vorgesehene Verwendung und die weitere Lieferkette.

Wird ein Drittstaat nur eingeschaltet, um den tatsächlichen russischen Abnehmer zu verdecken, kann ein mittelbarer Verstoß oder ein verbotenes Umgehungsgeschäft vorliegen. Die Europäische Kommission empfiehlt deshalb eine risikobasierte Prüfung von Geschäftspartnern, Waren und Transaktionen, wenn Auffälligkeiten auf eine mögliche Sanktionsumgehung hindeuten.

Zu den möglichen Warnsignalen gehören beispielsweise:

ein neuer Kunde ohne nachvollziehbare Geschäftstätigkeit,

eine Lieferadresse, die nicht zur Branche des Käufers passt,

ungewöhnliche Umwege oder kurzfristige Änderungen des Bestimmungsortes,

Zahlungen durch unbeteiligte Dritte,

eine verweigerte oder unvollständige Endverbleibserklärung,

ein auffälliger Anstieg der Nachfrage aus bestimmten Drittstaaten,

fehlendes technisches Wissen des angeblichen Endkunden,

die Bitte, Russland in Dokumenten oder Korrespondenz nicht zu erwähnen.

Ein einzelnes Warnsignal beweist noch keinen Verstoß. Mehrere Auffälligkeiten sollten jedoch Anlass für eine vertiefte Prüfung und gegebenenfalls für eine Aussetzung des Geschäfts sein.

Welche Konsequenzen Unternehmen und Verantwortlichen drohen

Außenwirtschaftsstrafverfahren können erhebliche Folgen haben. Dazu zählen Durchsuchungen, die Beschlagnahme von Unterlagen und Datenträgern, die Auswertung geschäftlicher Kommunikation und die Einziehung erzielter Erlöse. Untersuchungshaft setzt einen dringenden Tatverdacht, einen gesetzlichen Haftgrund und die Wahrung der Verhältnismäßigkeit voraus. Flucht- und Verdunkelungsgefahr gehören zu den möglichen Haftgründen.

Auch für das Unternehmen können die Auswirkungen weit über eine Geldbuße oder Einziehung hinausgehen. Denkbar sind unter anderem:

Unterbrechungen der Liefer- und Zahlungswege,

Rückfragen von Banken, Versicherern und Geschäftspartnern,

zusätzliche Prüfungen durch Behörden,

Verlust wichtiger Kunden- oder Lieferantenbeziehungen,

erhebliche interne Aufklärungs- und Beratungskosten,

langfristige Reputationsschäden.

Besonders bedeutsame Außenwirtschaftsstrafsachen können vom Generalbundesanwalt übernommen und vor einem Staatsschutzsenat eines Oberlandesgerichts angeklagt werden. Das setzt besondere gesetzliche Voraussetzungen voraus. Andere AWG-Verfahren werden vor den allgemein zuständigen Strafgerichten geführt.

Gerade im frühen Ermittlungsstadium kann eine auf Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis ausgerichtete Beratung helfen, Akteneinsicht, Durchsuchungsfolgen, Beschlagnahmen und die weitere Verteidigungsstrategie geordnet zu behandeln

Was Unternehmen aus dem Fall lernen können

Exportkontrolle sollte als fester Bestandteil der betrieblichen Compliance organisiert werden. Besonders wichtig sind klare Verantwortlichkeiten und nachvollziehbar dokumentierte Entscheidungen. Die Europäische Kommission weist darauf hin, dass EU-Unternehmen bei Geschäften mit Drittstaaten angemessene Sorgfaltsprüfungen durchführen müssen, um eine Umgehung von Sanktionen zu verhindern.

In der Praxis gehören dazu:

aktuelle Güter- und Sanktionslisten,

dokumentierte Geschäftspartnerprüfungen,

Prüfung wirtschaftlich Berechtigter,

belastbare Endverbleibserklärungen,

Kontrolle ungewöhnlicher Liefer- und Zahlungswege,

technische Güterklassifizierung durch qualifizierte Personen,

definierte Freigabeprozesse für Risikogeschäfte,

regelmäßige Schulungen für Vertrieb, Einkauf, Logistik und Geschäftsführung,

ein Eskalationsprozess bei widersprüchlichen Angaben.

Endverbleibserklärungen dürfen dabei nicht lediglich abgelegt werden. Ihre Angaben müssen plausibel sein und zum Geschäftsmodell, Standort und technischen Bedarf des Empfängers passen. Der Stuttgarter Fall zeigt, dass bewusst falsche Erklärungen auch für unterstützende Personen strafrechtliche Konsequenzen haben können.

Häufige Fragen zum Außenwirtschaftsstrafrecht

Was ist Außenwirtschaftsstrafrecht?

Das Außenwirtschaftsstrafrecht umfasst strafbare Verstöße gegen Exportverbote, Embargos, Genehmigungspflichten und weitere Regeln des grenzüberschreitenden Waren-, Dienstleistungs- und Zahlungsverkehrs. Zentrale Vorschriften finden sich im Außenwirtschaftsgesetz und in unmittelbar geltenden EU-Verordnungen.

Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen das AWG?

Die Folgen hängen vom konkreten Verstoß und der jeweils anwendbaren Gesetzesfassung ab. Möglich sind Geld- oder Freiheitsstrafen. Bei qualifizierten Fällen, etwa gewerbsmäßigem oder bandenmäßigem Handeln, gelten höhere Strafrahmen. Zusätzlich können Erlöse und andere wirtschaftliche Vorteile eingezogen werden.

Wie können Unternehmen Sanktionsverstöße vermeiden?

Unternehmen sollten Güter, Geschäftspartner, wirtschaftlich Berechtigte, Lieferwege und Endverwendung vor dem Abschluss eines Geschäfts prüfen. Bei auffälligen Drittstaatengeschäften oder unklaren Empfängerstrukturen ist eine vertiefte Prüfung erforderlich. Sämtliche Entscheidungen sollten nachvollziehbar dokumentiert werden.

Ist jede Lieferung über einen Drittstaat verdächtig?

Nein. Viele Geschäfte mit Drittstaaten sind rechtmäßig. Auffällig wird eine Lieferkette, wenn Empfänger, Transportweg oder Zahlungsabwicklung wirtschaftlich nicht nachvollziehbar sind oder Hinweise auf eine beabsichtigte Weiterleitung nach Russland bestehen.

Was passiert bei einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren?

Je nach Fall können Zollfahndung, Staatsanwaltschaft oder Generalbundesanwalt ermitteln. Mögliche Maßnahmen sind Durchsuchungen, Beschlagnahmen, Zeugenvernehmungen und die Auswertung elektronischer Daten. Untersuchungshaft kommt nur bei dringendem Tatverdacht, einem gesetzlichen Haftgrund und verhältnismäßiger Anordnung in Betracht.