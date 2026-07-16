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Filmtipps: Lieblingsfilme des SJ-Filmtesters  

Juli 16, 2026

Der Stuttgart Journal Filmkritiker stellt hier mal 2 seiner absoluten Lieblingsfilme vor. Es gibt noch mehr aber die 2 hier gehören dazu…

Von Alexander Kappen

„Lola rennt“ – auf Amazon Prime. Ein Drama, das ein einzigartiges Drehbuch besitzt. Mit Lola Potente (Jason Bourne Filme) als rothaarige Lola, die ihren Freund (Moritz Bleibtreu) retten will. Der hat 100 000 Deutsche Markt im Zug vergessen als er wegen 2 Kontrolleuren geflüchtet war. Nun droht ihn sein Gangsterboss deswegen fertigzumachen. Lola hat 20 Minuten Zeit bis 12 Uhr mittags, dann geht ihr Freund in den Supermarkt Bolle und überfällt die Kassierer mit seiner Schusswaffe.

Es gibt 3 Versionen, des 20-minütigen Weges den Lola rennend zurücklegt. In jeder Version wird sie schneller und entschlossener und cleverer. Am Ende rettet sie ihren Freund und hat zusätzlich noch 100 000 Mark in ihrer Plastiktüte aus einem Casinogewinn. Sie überfällt zum Beispiel ihren Vater der eine Bank leitet…

Rund 20 Filmpreise gewonnen. Großartig!!!

Unterhaltungsfaktor bei 1 Million Prozent!

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„Superbad“ auf Netflix. Gute Laune Teenie-Komödie. Freche Sprüche aber noch im normalen Rahmen. Süßer Gute Laune Film, in dem Polizisten mit einem schüchternen Teenie Abenteuer erleben. Sehr lustig!

Es ist ihre letzte High School Party dann gehen beide auf andere Colleges! Da lassen es nochmal so richtig krachen!

Nicht zusammengewachsen, aber mindestens ebenso unzertrennlich: Die beiden Freunde Seth (Jonah Hill) und Evan (Michael Cera) machen seit den Kindertagen buchstäblich alles zusammen. Da droht die Spaßbremse: Jeder ist an einem anderem College angenommen worden.

Vorher planen die beiden aber die „Nacht der Nächte“ voller „Freunde“, Alkohol, Mädchen und dem geplanten Abschied vom Loserimage. So oder so – es wird einer dieser Nächte, an die man sich sein ganzes Leben erinnern wird …

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