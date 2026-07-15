Spannung und Unterhaltung: Serien-Filmtipps 

Jakob Owens / Unsplash

Der Stuttgart Journal Filmkritiker hat auf dem Kanal „Amazon Prime“ 2 Krimi-Serien herausgesucht, die er für absolut sehenswert hält.

Von Alexander Kappen

„Dope Thief“ eine Krimi-Serie von „Apple TV“, einem Zusatzkanal den man bei amazon dazubuchen kann für eine kleine Summe im Monat. Der US-Kanal bietet coole Undergroundproduktionen wie die hier. Brandneu aus dem Jahr 2025. 2 Kumpels verdienen sich als FAKE-DEA-Agenten also Fake-Drogenpolizisten etwas dazu.

Sie verkleiden sich mit Dienstmarken und -westen und nehmen kleinen Jugendgangs Drogen und Geld ab. Dann erhalten sie einen Tipp und überfallen aus Versehen eine Motorrad-Gang. Nun werden sie gejagt und ihre Familien sind in Gefahr. Spannende Serie ohne dumme Sprüche, realistisch und ernsthaft produziert.

Trailer gibt es wegen US-lastig nur auf englisch. Aber die 4,5 Millionen Klicks des Trailers deuten die Qualität der kleinen aber feinen Serie an!

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Retro-Krimi-Serie „Im Angesicht des Verbrechens“ aus dem Jahr 2010. In Berlin herrscht Krieg. Banden der Russenmafia liefern sich in Berlins Unterwelt einen Kampf um die Vorherrschaft im Menschen- und illegalen Zigarettenhandel. Die beiden jungen Polizisten Sven Lottner (Ronald Zehrfeld) und Marek Gorsky (Max Riemelt) wollen die Drahtzieher hinter Gitter bringen.

Doch Marek, Sohn baltisch-jüdischer Einwanderer, steht bald zwischen den Fronten. Sein Bruder ist vor Jahren von der Russenmafia ermordet worden, seine Schwester Stella (Maria Bäumer) mit einem Mafiaboss (Mišel Matičević) verheiratet.

Mit vielen lustigen Kommentaren versehen, dennoch ernsthaft und spannend. Erinnert son bißchen an die 80er Jahre… 10 Folgen.

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