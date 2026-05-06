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Kolumne: Spaß und K(r)ampf im Stuttgarter Schrebergarten

Mai 6, 2026

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter ist weiter in seinem Gärtle auf der Wangener Höhe aktiv. Er hat nun eine Terasse aus Kies ausgelegt, das Häuschen entrümpelt und einiges an Deko aufgestellt. Unter anderem Tiere aus Porzellan in Übergröße wie eine bunte Schnecke und Gänse in verschiedenen Verkleidungen, so kommt tierische Stimmung auf.

Immer wieder ist er mit seiner kleinen Motorsäge am Kämpfen. Beim Sägen von Bäumchen, die den Weg zum Häuschen erschweren, bleibt das Sägeblatt immer wieder im gesägten Holz stecken. So springt die Kette vom Sägeblatt und nix geht mehr!

Zum Glück hat der Reporter eine zweite Säge als Ersatz immer bereit liegen. So geht die Sägearbeit weiter. Der Reporter kapiert eines: Ein Motorsägenkurs ist nicht nur wegen der Sicherheit sinnvoll, sondern auch wegen der richtigen Schnitt-Technik.

Der Filialleiter des Werkzeugspezialgeschäfts im Raum Esslingen hatte dem Reporter einige kleine Tipps mitgegeben wie „immer von zwei Seiten sägen“ – so kommt der Reporter ganz gut klar, hätte aber gern einen Sägekurs besucht….

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