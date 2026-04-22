Am Samstag Eröffnung neue Eisdiele am Killesberg

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Die „Eiserei“ macht eine neue Filiale auf, ihre insgesamt 5. – direkt am Höhenpark.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. 26 Sorten wird es geben in der neuen Eisdiele am Höhenpark Killesberg. Die „Eiserei“ hat bereits 4 Filialen unter anderem in Rutesheim. Regionale Zutaten, ein Kurs zum Eis selber machen, den man irgendwann besuchen kann und vieles mehr bietet die neue Eisdiele.

Nahe der U-Bahn-Station Killesberg wird es leckeres Eis geben. In Rutesheim gibt es sehr viele Fans der Eiserei. Das Eis soll super hohe Qualität haben, von daher bietet sich die exklusive Gegend Höhenpark Killesberg dafür natürlich an.

Der Reporter wird am Samstag vor Ort sein, wenn die Eisdiele ihre Pforten öffnet. Johghurt-Maracuja, Rhabarbercrumble und viele besondere Sorten sorgen für Abwechslung.

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