Gut Frühstücken in Stuttgart-Mitte

Symbolbild - Pixabay / gemeinfrei / GabiSanda

Der Reporter hat die besten Lokale zum „Breakfasten“ herausgesucht – für unsere Leser!

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. The Nosh, Calwer Straße 33, 70173 Stuttgart: Früher hieß es „The Gardener´s Nosh“, bekannt die Diskokugel an der Decke, ansonsten eher spärliche Deko, beige Farbtöne.

Cool: Hier kann man bis 16 Uhr Frühstücken und nicht nur bis 12 Uhr wie bei anderen Lokalen. Hausgemachtes Brot und Pasta gibt es hier. Pizza, French Toast und vieles leckeres mehr wird hier serviert. Guten Appetit!

Café Moody, Uhlandstraße 26, 70182 Stuttgart: In der Nähe des Olgaecks gibt es hier Spiegeleier, Croissants, Waffeln, belegte Bagel und vieles mehr! Schöne Außenterrasse.

Café Treppe, Kleiner Schlossplatz 13, 70173 Stuttgart: Hier gibt es Schlemmerfrühstück mit allem was das Herz begehrt, Mozarella, Frühstückeiern, Brötchen, Marmelade, Schinken… Das Café wurde im Winter renoviert und erstrahlt nun innen in neuem Glanz.