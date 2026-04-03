Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Sauna-Wellness: Wo geht was in Stuttgart

Apr. 3, 2026
Michael Henninger / Pixabay

Der Reporter hat die besten Orte zum Saunieren zusammengetragen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Im Leuze war der Reporter schon Desöfteren in der Sauna. Es reinigt den Körper, ist erholsam und auch gesund, denn man schwitzt viele Giftstoffe hinaus. Wo man in Stuttgart super saunieren kann, das haben wir für Euch zusammengetragen:

Le Spa, Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart

Im Hotel Le Meridian gibt es einen tollen Wellness Bereich mit Pool, Spa und Fitness. Jedermann kann das buchen über „Day Spa“.

Mineralbad Leuze Bad Cannstatt, am Leuzebad 2 A, 70190 Stuttgart

Der Klassiker, zugänglich für Jedermann. Es gibt zwei Saunen, eine mit 55 Grad und eine mit 80 Grad.

Mineralbad Berg, am Schwanenplatz 9, 70190 Stuttgart

Das älteste Schwimmbad der Stadt hat auch eine tolle Sauna.

My Spa, Löwentorstraße 42, 70376 Stuttgart

Man kann sich hier übers Internet „My Spa“ einen eigenen Wellness-Bereich buchen – Mit Sauna, mit Whirlpool und vielem mehr.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Gut Frühstücken in Stuttgart-Mitte

Apr. 2, 2026
Journal Regiotainment

Heizkosten im Blick behalten? Wann sich das Heizöl-Auffüllen in Baden-Württemberg jetzt lohnt

Apr. 2, 2026
Journal Magazin Topnews

Bundesweite Kontrollen gegen illegales Tuning und Poser-Szene starten erneut an Karfreitag

Apr. 2, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Sauna-Wellness: Wo geht was in Stuttgart

3. April 2026
Ludwigsburg Polizeinachrichten

77-jährige Fußgängerin verstorben: Nach schwerem Verkehrsunfall in Weil der Stadt

2. April 2026
Journal Magazin Topnews

Gut Frühstücken in Stuttgart-Mitte

2. April 2026
Journal Regiotainment

Heizkosten im Blick behalten? Wann sich das Heizöl-Auffüllen in Baden-Württemberg jetzt lohnt

2. April 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen