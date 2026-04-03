Sauna-Wellness: Wo geht was in Stuttgart

Michael Henninger / Pixabay

Der Reporter hat die besten Orte zum Saunieren zusammengetragen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Im Leuze war der Reporter schon Desöfteren in der Sauna. Es reinigt den Körper, ist erholsam und auch gesund, denn man schwitzt viele Giftstoffe hinaus. Wo man in Stuttgart super saunieren kann, das haben wir für Euch zusammengetragen:

Le Spa, Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart

Im Hotel Le Meridian gibt es einen tollen Wellness Bereich mit Pool, Spa und Fitness. Jedermann kann das buchen über „Day Spa“.

Mineralbad Leuze Bad Cannstatt, am Leuzebad 2 A, 70190 Stuttgart

Der Klassiker, zugänglich für Jedermann. Es gibt zwei Saunen, eine mit 55 Grad und eine mit 80 Grad.

Mineralbad Berg, am Schwanenplatz 9, 70190 Stuttgart

Das älteste Schwimmbad der Stadt hat auch eine tolle Sauna.

My Spa, Löwentorstraße 42, 70376 Stuttgart

Man kann sich hier übers Internet „My Spa“ einen eigenen Wellness-Bereich buchen – Mit Sauna, mit Whirlpool und vielem mehr.