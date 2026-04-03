Sauna-Wellness: Wo geht was in Stuttgart

Der Reporter hat die besten Orte zum Saunieren zusammengetragen.
Von Alexander Kappen
Stuttgart. Im Leuze war der Reporter schon Desöfteren in der Sauna. Es reinigt den Körper, ist erholsam und auch gesund, denn man schwitzt viele Giftstoffe hinaus. Wo man in Stuttgart super saunieren kann, das haben wir für Euch zusammengetragen:
Le Spa, Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart
Im Hotel Le Meridian gibt es einen tollen Wellness Bereich mit Pool, Spa und Fitness. Jedermann kann das buchen über „Day Spa“.
Mineralbad Leuze Bad Cannstatt, am Leuzebad 2 A, 70190 Stuttgart
Der Klassiker, zugänglich für Jedermann. Es gibt zwei Saunen, eine mit 55 Grad und eine mit 80 Grad.
Mineralbad Berg, am Schwanenplatz 9, 70190 Stuttgart
Das älteste Schwimmbad der Stadt hat auch eine tolle Sauna.
My Spa, Löwentorstraße 42, 70376 Stuttgart
Man kann sich hier übers Internet „My Spa“ einen eigenen Wellness-Bereich buchen – Mit Sauna, mit Whirlpool und vielem mehr.