Kolumne: Neues aus dem Stuttgarter Schrebergarten

Der Reporter hat ein neues Stückle. Auf der Wangener Höhe – dem Stuttgarter Gartengebiet Nummer eins.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Wieder ein neues Gartenstückle, wieder eine neue Herausforderung. Der Pachtgarten befindet sich mitten im Gebiet „Wangener Höhe“ wo es gefühlt 5000 Schrebergärten dicht an dicht gibt! Dschungel soweit das Auge reicht. Verwildert ist eine gute Beschreibung des Zustandes.

Wobei der Reporter nun angefangen hat das Holzhäusle zu streichen, die Terrasse mit Kies auszulegen, einige Bäumchen mit einer kleinen Motorsäge gefällt hat – Nun wird so langsam ein schwäbisches Gärtle draus!

Zwei tierische Bewohner gibt es auch: zwei süße Mäuschen haben sich in einem Schuhkarton ein zuhause geschaffen. Da der Reporter im Häusle kräftig ausgemistet hat (Foto) hat dies die Mäuse aufgeschreckt.

Panisch rannten sich herum aber der Reporter beruhigte sie mit sanfter Stimme. Nun haben sie sich wieder beruhigt und leben friedlich in ihrem Schuhkarton im Trockenen.

Auf der Wangener Höhe wünscht sich der Reporter nur noch eines: Eine bessere Beschilderung! Denn die hunderte Wege haben alle eins gemeinsam: Keinerlei Wege-Namen und so auch keine Orientierung im Labyrinth Wangener Höhe! Den Weg hat sich der Reporter gemerkt aber man kann ja immer einiges verbessern…