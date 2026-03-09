Stuttgart Journal

Neues vom Cannabis Social Club Stuttgart (CSC) 

März 9, 2026
Matteo Paganelli / Unsplash

Der CSC fordert die totalen Marihuana Legalisierung und will gemeinschaftlichen Anbau und Konsum im Verein erreichen. Nach spanischem Vorbild.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Drei Marihuana Pflanzen sind erlaubt und eine Menge von 25 Gramm darf man mit sich führen und zuhause 50 Gramm Marihuana besitzen. Das ist dem Cannabis Club Stuttgart nicht genug. Der Club will die totale Legalisierung für das „Kiffen“.

Auf der Homepage des Clubs heißt es:

„Der Cannabis Social Club Stuttgart widmet sich dem Anbau von erstklassigem Cannabis ohne chemische Zusätze. Unsere Mission ist es, eine umweltfreundliche und ökonomisch nachhaltige Alternative zum illegalen Markt zu bieten. Unter der fachkundigen Aufsicht unserer Gärtner erfolgt der Anbau in speziell ausgestatteten Räumlichkeiten, die optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum garantieren. Durch die Nutzung fortschrittlicher Methoden sichern wir höchste Produktqualität und -sicherheit.

Ziel des Vereins ist der gemeinschaftliche Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf seiner Mitglieder. Damit soll den Mitgliedern, insbesondere auch denen, die Cannabis als Medikament nutzen, ein kostengünstiger Zugang zu verschiedenen Sorten Cannabis ermöglicht werden.“

Gesucht werden neue Mitglieder, die im Club Gleichgesinnte finden können. Man arbeitet mit Vereinen aus der Schweiz eng zusammen. Und mab wirbt zum Beispiel für den österreichischen Premium THC-Stecklinge-Shop Lustenau, bei dem man Cannabis-Pflanzen bestellen kann.

CSC Cannabis Social Club für den gemeinschaftlichen Cannabis Anbau in deiner Gegend

