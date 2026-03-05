Weniger Straftaten, mehr aufgeklärte Fälle: Stuttgarter Kriminalstatistik zeigt Verschiebungen

fantareis / Pixaby

Die Zahl der registrierten Straftaten in Stuttgart ist 2025 erneut leicht gesunken. Gleichzeitig konnten Ermittler deutlich mehr Fälle aufklären, während sich einzelne Kriminalitätsbereiche spürbar verschoben haben.

Dirk Meyer (kai)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 weist für Stuttgart insgesamt 53.894 erfasste Straftaten aus. Damit ging die Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr erneut zurück und setzt den bereits im Jahr zuvor beobachteten Trend fort. Parallel dazu stieg die Aufklärungsquote deutlich an: In 66,9 Prozent der Fälle konnten Tatverdächtige ermittelt werden. Dieser Wert liegt sowohl über dem Vorjahresniveau als auch über dem landesweiten Durchschnitt in Baden-Württemberg von 62,5 Prozent.

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden erklärt sich der gleichzeitige Rückgang der Gesamtkriminalität und der Anstieg ermittelter Tatverdächtiger vor allem durch intensivere Ermittlungsarbeit und eine verbesserte Aufklärung. Insgesamt wurden mehr Verdächtige identifiziert, obwohl weniger Straftaten registriert wurden.

Veränderungen bei Tatverdächtigen

Die Struktur der Tatverdächtigen zeigt mehrere Verschiebungen. Ohne Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht stieg die Zahl deutscher Tatverdächtiger im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent. Bei nichtdeutschen Tatverdächtigen wurde ein Anstieg um 3,7 Prozent verzeichnet.

Langfristig betrachtet zeigt sich bei bestimmten Gruppen jedoch eine gegenläufige Entwicklung. Im Fünfjahresvergleich ist die Zahl tatverdächtiger Geflüchteter seit 2021 um 3,4 Prozent gesunken. Innerhalb der Gruppe nichtdeutscher Tatverdächtiger entfällt ein größerer Anteil auf wenige Herkunftsländer. Personen mit Staatsangehörigkeit aus der Türkei, Rumänien, der Ukraine und Syrien stellen zusammen mehr als ein Drittel dieser Gruppe. Besonders deutlich nahm die Zahl ukrainischer Tatverdächtiger zu. Dieser Anstieg wird in Zusammenhang mit der erhöhten Zuwanderung infolge des Kriegs in der Ukraine gesehen.

Bei der Bewertung dieser Zahlen wird darauf hingewiesen, dass der jeweilige Bevölkerungsanteil der einzelnen Gruppen berücksichtigt werden muss. Viele andere Nationalitäten zeigen im Vergleich zum Vorjahr stabile oder rückläufige Werte.

Jugendkriminalität verschiebt sich

In der Altersgruppe der unter 21-Jährigen blieb die Gesamtzahl der Tatverdächtigen nahezu unverändert. Innerhalb dieser Gruppe verlagerten sich jedoch die Schwerpunkte.

Während Sachbeschädigungen zurückgingen, wurden mehr Fälle mit Kindern als Tatverdächtigen registriert. Zudem nahmen Delikte mit körperlicher Gewalt sowie sexuelle Straftaten innerhalb dieser Altersgruppe zu.

Weniger schwere Messerangriffe

Eine deutliche Veränderung zeigt sich bei Straftaten mit Messern in Bereichen, in denen ein Waffen- und Messerverbot gilt. In der entsprechenden Verbotszone sank die Zahl schwerer Straftaten mit diesem Tatmittel im Jahr 2025 auf 46 Fälle. Damit hat sich die Zahl innerhalb eines Jahres nahezu halbiert.

Die eingerichtete Verbotszone wird von Polizei und Stadt gemeinsam mit weiteren Partnern kontrolliert. Neben dem Waffenverbot gehören verstärkte Polizeipräsenz und Kontrollen zu den Maßnahmen.

Mehr Angriffe auf Einsatzkräfte und neue Formen digitaler Kriminalität

Zugenommen hat dagegen die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Die Zahl der Fälle von Widerstand gegen Einsatzkräfte oder tätlichen Angriffen stieg um 3,8 Prozent. Insgesamt wurden dabei 343 Polizistinnen und Polizisten verletzt, 14 mehr als im Jahr zuvor.

Parallel dazu gewinnt Kriminalität im digitalen Raum an Bedeutung. Straftaten wie Anlagebetrug oder Computerbetrug verursachen trotz vergleichsweise moderater Fallzahlen hohe finanzielle Schäden. Insgesamt entfallen inzwischen rund 21 Prozent aller registrierten Straftaten auf Betrugs- und Fälschungsdelikte.

Auch Formen digitaler Gewalt rücken stärker in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Dazu zählen unter anderem Belästigung und Einschüchterung über digitale Kommunikationsmittel, etwa durch gezieltes Online-Nachstellen oder manipulierte Bilder und Videos. Die Polizei kündigte an, diese Deliktformen künftig verstärkt zu beobachten und gesondert auszuwerten.