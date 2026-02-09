Stuttgart schreibt Reinigungsleistungen für Verwaltungsgebäude neu aus

yiyiphotos / pixabay

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat eine neue EU-weite Ausschreibung für Reinigungsdienstleistungen veröffentlicht. Betroffen ist ein Verwaltungsgebäude in der Reinsburgstraße 36 im Westen der Stadt. Der Beginn der Leistungserbringung ist auf den 1. Juli 2026 angesetzt, die Angebotsfrist endet am 13. Februar 2026 um 12 Uhr. Die Vergabe erfolgt im offenen Verfahren über die städtische Vergabeplattform.

Neue EU‑Ausschreibung der Landeshauptstadt Stuttgart: Reinigungsdienstleistungen für Reinsburgstraße 36

Gegenstand der Ausschreibung sind mehrere Reinigungsleistungen, die im laufenden Betrieb des Gebäudes erbracht werden sollen. Dazu zählen die regelmäßige Unterhaltsreinigung sowie die Glasreinigung. Ergänzend umfasst der Auftrag auch Tätigkeiten der Außenreinigung, unter anderem die Laubbeseitigung auf den zugehörigen Außenflächen. Angebote sind ausschließlich elektronisch einzureichen.

Vor der Angebotsabgabe ist eine Objektbesichtigung verpflichtend. Der Termin ist in den Vergabeunterlagen geregelt und dient dazu, den tatsächlichen Aufwand vor Ort einschätzen zu können. Gerade bei Reinigungsdienstleistungen spielen bauliche Gegebenheiten, Flächenaufteilung und Nutzungsintensität eine zentrale Rolle für die Kalkulation.

In Baden-Württemberg ist das Spektrum der Anbieter groß – von kommunalen Eigenreinigungen bis zu externen Dienstleistern wie einer Reinigungsfirma in Ehingen. Die Ausschreibung ist als offenes Verfahren angelegt, sodass grundsätzlich alle geeigneten Unternehmen die Möglichkeit haben, ein Angebot einzureichen. Durch die EU-weite Veröffentlichung richtet sich das Verfahren daneben nicht nur an lokal ansässige Betriebe, sondern an einen überregionalen Bieterkreis.

Preis und Qualität gleichwertig berücksichtigt

Bei der Zuschlagsentscheidung setzt die Stadt Stuttgart nicht ausschließlich auf den günstigsten Preis. Laut Vergabeunterlagen werden Preis und Qualität jeweils mit 50 Prozent gewichtet. Als qualitatives Kriterium wird der sogenannte produktive Arbeitseinsatz in Stunden pro Jahr herangezogen. Diese Kennzahl soll den vorgesehenen Personaleinsatz vergleichbar machen und unterschiedliche Leistungsansätze transparent bewerten.

Ein weiterer fester Bestandteil der Ausschreibung ist der Hinweis auf die Einhaltung des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes Baden-Württemberg. Auftragnehmer sind verpflichtet, die geltenden tariflichen Mindestentgelte sowie die gesetzlichen Arbeitsbedingungen einzuhalten. Solche Vorgaben sind bei öffentlichen Vergaben im Land inzwischen etabliert und dienen der Sicherstellung einheitlicher Standards.

Vergabeverfahren mit laufender Präzisierung

Seit der Veröffentlichung der Ausschreibung wurden auf der Vergabeplattform bereits mehrere Bieterfragen gestellt und beantwortet. Auch die Vergabeunterlagen selbst liegen in aktualisierter Fassung vor. Diese fortlaufenden Präzisierungen sind bei umfangreicheren Dienstleistungsaufträgen üblich und sollen Missverständnisse im weiteren Verfahren vermeiden.

Die Vertragslaufzeit ist in der Bekanntmachung als unbegrenzt angegeben. In der Praxis deutet dies auf eine langfristige Beauftragung hin, deren konkrete Ausgestaltung sich aus den Vertragsunterlagen ergibt. Der geplante Leistungsbeginn Mitte 2026 lässt ausreichend Zeit für die Prüfung der Angebote, die Zuschlagserteilung sowie eine geordnete Übergabe.

Fazit: Transparenz bei kommunalen Vergaben

Die Ausschreibung reiht sich in eine Vielzahl kommunaler Vergabeverfahren ein, mit denen Städte und Gemeinden regelmäßig externe Dienstleistungen absichern. Gerade bei Reinigungsleistungen stehen öffentliche Auftraggeber vor der Herausforderung, verlässliche Qualität mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. Neben personellen Anforderungen wirken sich dabei auch Faktoren wie Gebäudealter, Nutzungsart und betriebliche Abläufe auf den Umfang der Leistungen aus. Entsprechend detailliert fallen viele Leistungsbeschreibungen aus, um einen reibungslosen Betrieb während der Vertragslaufzeit sicherzustellen.

Mit der aktuellen Ausschreibung setzt Stuttgart seine Linie fort, Reinigungsleistungen transparent und wettbewerblich zu vergeben. Preisliche Aspekte, qualitative Anforderungen und gesetzliche Vorgaben werden dabei gleichermaßen berücksichtigt. Welche Anbieter sich beteiligen und wer den Zuschlag erhält, wird sich nach Abschluss des Vergabeverfahrens im Frühjahr 2026 zeigen.

Eckdaten zur Ausschreibung

Auftraggeber und Objekt

Auftraggeber ist das Haupt- und Personalamt der Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Allgemeiner Service – Zentraler Einkauf. Das zu reinigende Objekt befindet sich in der Reinsburgstraße 36, 70178 Stuttgart.

Leistungsumfang

Gegenstand der Ausschreibung sind mehrere Reinigungsbereiche. Dazu zählen die laufende Unterhaltsreinigung, die Glasreinigung sowie Leistungen der Außenreinigung. Letztere umfassen unter anderem die Laubbeseitigung auf den zum Gebäude gehörenden Außenflächen.

Fristen und Verfahren

Die Angebotsfrist endet am 13. Februar 2026 um 12 Uhr. Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich elektronisch und in deutscher Sprache. Als Verfahrensart ist ein offenes Verfahren vorgesehen. Nebenangebote oder Varianten sind nicht zugelassen.