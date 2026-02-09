BW: Wirtschaft im Ländle verharrt auf niedrigem Niveau

Pixabay / webandi / CC0

Stuttgart. Die Wirtschaft in Baden-Württemberg kommt auch im dritten Quartal 2025 nicht aus der Stagnation. Während die Leistung gegenüber dem Vorquartal unverändert blieb, fiel sie im Vergleich zum Vorjahr spürbar geringer aus.

Dirk Meyer (kai)

Die jüngsten Berechnungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg zeigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Südwesten weiterhin von Zurückhaltung geprägt ist. Grundlage der Angaben sind vorläufige Schätzungen, die auf verschiedenen Frühindikatoren beruhen und im weiteren Jahresverlauf noch angepasst werden können.

Kaum Bewegung bei der Wirtschaftsleistung

Im dritten Quartal 2025 blieb die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, auf dem Niveau des zweiten Quartals. Dabei wurden Preisveränderungen, saisonale Schwankungen und unterschiedliche Arbeitstage bereits herausgerechnet, um die Entwicklung vergleichbar zu machen. Im Jahresvergleich zeigt sich jedoch ein deutlicher Rückgang: Gegenüber dem dritten Quartal 2024 fiel die Wirtschaftsleistung um 1,1 Prozent geringer aus.

Diese Entwicklung ordnet sich in eine längere Phase schwacher Konjunktur ein. Bereits seit mehreren Quartalen fehlen klare Wachstumsimpulse, die zu einer nachhaltigen Erholung beitragen könnten. Die statistischen Ergebnisse beruhen auf Modellrechnungen, die insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten mit größeren Ungenauigkeiten behaftet sein können.

Industrie weiter unter Druck

Besonders angespannt bleibt die Lage in der Industrie. Die Umsätze der Betriebe, die Waren herstellen und verarbeiten, gingen im dritten Quartal im Inland erneut zurück. Gegenüber dem Vorquartal sanken die Erlöse um 0,6 Prozent, nachdem bereits zuvor rückläufige Tendenzen zu beobachten waren. Erste Zahlen für Oktober und November deuten darauf hin, dass sich dieser Rückgang auch im vierten Quartal fortsetzen dürfte.

Im Auslandsgeschäft zeigte sich im Sommerquartal zunächst ein anderes Bild. Die Umsätze mit Kunden außerhalb Deutschlands legten im dritten Quartal um 1,2 Prozent zu. Diese Entwicklung erwies sich jedoch als nicht dauerhaft. Nach den bislang vorliegenden Daten ist im vierten Quartal mit einem Rückgang der Auslandsumsätze um rund 1,8 Prozent zu rechnen. Damit fehlt auch von dieser Seite ein stabilisierender Effekt für die Industrie im Land.

Spuren am Arbeitsmarkt

Die schwache wirtschaftliche Lage macht sich zunehmend auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im verarbeitenden Gewerbe lag die Zahl der Beschäftigten im dritten Quartal 2025 um 2,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Besonders stark betroffen waren Branchen mit hohem Personalbedarf. In der Automobilindustrie gingen innerhalb eines Jahres rund 8.400 Arbeitsplätze verloren, was einem Minus von 3,9 Prozent entspricht. Im Maschinenbau verringerte sich die Beschäftigtenzahl um etwa 7.600 Personen oder 2,6 Prozent.

Insgesamt entwickelte sich der Arbeitsmarkt nur noch verhalten. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im dritten Quartal lediglich 0,1 Prozent mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem zweiten Quartal blieb die Zahl der Beschäftigten, bereinigt um saisonale Effekte, unverändert.

Parallel dazu setzte sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit fort. Bereits seit Mitte 2022 steigt die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen kontinuierlich an. Diese Entwicklung hielt auch im dritten Quartal 2025 an und setzte sich nach aktuellen Daten im vierten Quartal weiter fort.