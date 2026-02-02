Gastrotest: Abacco`s Steakhouse am Rotebühlplatz

Symbilbild: CharlVera / Pixabay

Rindersteaks aus Argentinien werden hier in edler Atmosphäre verspeist. Das schlägt sich dann im Magen nieder und leider auch im Geldbeutel.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Dunkelbraune edle Holztische, voll verglaste Fenster, die den Blick frei geben auf die Stuttgarter Stadtmitte. Tolle kreativ gestaltete Lampen, sehr höfliche Kellner – das Drumherum im Steakhouse am Rotebühlplatz stimmt schon mal.

Fine Dining aber dennoch noch locker bodenständig! Das Publikum ist recht jung so 20-30 Jahre aber auch ältere Semester und Familien.

Der Reporter war mit zwei Kumpels hier. Die Rechnung zeigt am Ende über 200 Euro an. Es gibt eine große Auswahl an argentinischen und amerikanischem Rindfleisch-Steaks. 200, 300 oder 400 Gramm-Portionen.

Hüfte, Filet, Rumpsteak und vieles mehr. Das Fleisch wird auf zwei Steinen an den Platz gebracht. Der eine Stein ist heiß: hier brät man selbständig sein Steak das man im günstigsten Fall in hauchdünne Stücke schneidet. Den Gar-Punkt kann man so selbst bestimmen: Blutig, Medium oder Gar, also ganz durchgebraten. Drei verschiedene Dips und auch Kräuterbutter, die man bestellen kann, verfeinern den Geschmack.

Auf der Karte stehen noch einige Drinks und auch Salate. „Orange Spritz“ heißt der alkoholfreie Cocktail, den sich der Reporter gönnte. Mit Eiswürfel, Orangenscheibe und vom Geschmack wie ein richtiger Cocktail, nur gesünder!

Die Kellner sind sehr höflich man merkt ihnen das „Fine Dining“ Niveau einfach an. Sehr angenehm. Das kann man für den Preis dann aber auch erwarten. Im Lokal haben locker 100 Leute nur innen Platz. Außen gibt es noch zusätzlich Plätze.

Essen: 5 Sterne, Service: 5 Sterne, Ambiente: 4 Sterne

ABACCO’S STEAKHOUSE Stuttgart

Rotebühlplatz 10

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten

Mo. – So. 11:30 Uhr bis 00:30 Uhr

Late night dining:

Steaks bis 23:30 Uhr



Mittagskarte von 11.30 – 15.00 Uhr

Mo. – Fr. (Feiertage ausgenommen)