Weilimdorf: Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen nach schwerem Vorfall auf Spielplatz

Stuttgart-Weilimdorf. Die Polizei Stuttgart hat ein Konzept zur Verbesserung der Sicherheit im Stadtbezirk Weilimdorf vorgestellt, das auf die jüngsten Ereignisse rund um ein versuchtes Tötungsdelikt auf einem Spielplatz an der Solitudestraße reagiert. Ab sofort wird der Bezirk verstärkt überwacht, insbesondere mit erhöhter Polizeipräsenz an ausgewählten Brennpunkten.

Dirk Meyer (kai)

Am 6. Dezember 2025 wurde ein 16-Jähriger auf einem Spielplatz an der Solitudestraße in Weilimdorf durch eine Schussabgabe schwer verletzt. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Vorfall zwei Tatverdächtige fest, einen 16- und einen 18-Jährigen, die nach intensiven Ermittlungen als mögliche Täter identifiziert wurden.

Versuchtes Tötungsdelikt sorgt für Verunsicherung

Der 16-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, während der 18-Jährige nach seiner Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Der Vorfall löste Besorgnis in der Bevölkerung aus und führte zu einem öffentlichen Diskurs über die Sicherheitslage im Stadtbezirk.

Im Anschluss an die Ermittlungsergebnisse hat das Polizeipräsidium Stuttgart gemeinsam mit weiteren Sicherheitspartnern ein Konzept entwickelt, das nun die Sicherheitslage in Weilimdorf gezielt verbessern soll. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf öffentlichen Plätzen, auf denen sich häufig junge Menschen aufhalten, insbesondere auf Spielplätzen und Schulgeländen. Dies betrifft neben Weilimdorf auch die benachbarten Stadtteile Giebel, Hausen und Wolfbusch.

Fokus auf Problemgebieten und Jugendtreffpunkten

Im Rahmen der neuen Maßnahmen wird die Polizei die Präsenz an ausgewählten Stellen erhöhen, um sowohl das subjektive als auch das objektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Ergänzend zu verstärkten Schwerpunktkontrollen wird auch die Mobile Wache eine Rolle spielen, die ab dem 23. Dezember 2025 werktags am Löwenmarkt zwischen 12:00 und 14:00 Uhr stationiert sein wird. Diese mobile Station soll es den Bürgern erleichtern, mit den Beamten vor Ort in Kontakt zu treten und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist die enge Zusammenarbeit mit der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart. Ziel dieser Kooperation ist es, insbesondere Jugendliche an problematischen Treffpunkten zu erreichen und auf präventive Weise auf das Thema Sicherheit hinzuweisen. Die Polizei hofft, durch diese Maßnahmen nicht nur kriminelles Verhalten zu verhindern, sondern auch das allgemeine Sicherheitsgefühl der Anwohner zu stärken.

Durch die verstärkte Präsenz und die umfassenden Kontrollmaßnahmen will die Polizei in Stuttgart-Weilimdorf künftig sicherstellen, dass die Bürger sich sicher fühlen können – auch an den Orten, die in der Vergangenheit häufiger im Fokus standen.