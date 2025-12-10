Großeinsatz in Stuttgart vor Fußballspiel VfB Stuttgart – Maccabi Tel Aviv

pixabay / karosieben / CC0, gemeinfrei

In Stuttgart hat die Polizei ihre umfangreichen Einsatzmaßnahmen im Vorfeld des Fußballspiels VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv begonnen. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage wird das Spiel als besondere Sicherheitslage eingestuft.

Dirk Meyer (kai)

Das Polizeipräsidium Stuttgart setzte bereits am Mittwoch (10. Dezember 2025) umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen um. Angesichts der geopolitischen Spannungen und der potenziellen Gefährdungslage wird das Spiel als besonders risikobehaftet eingeschätzt. Dies hat zur Folge, dass verstärkte Sicherheitsmaßnahmen sowohl im Innenstadtbereich als auch im Stadionumfeld zur Anwendung kommen.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen im Stadtgebiet

In Übereinstimmung mit den Mitteilungen des Polizeipräsidiums vom 5. Dezember 2025 wird die Polizei zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und zur Gewährleistung des Schutzes von Veranstaltung und Zuschauern verstärkt Präsenz zeigen.

Es wird damit gerechnet, dass im gesamten Stadtgebiet, insbesondere in der Nähe des Stadions, Einsatzkräfte mit besonderer Bewaffnung und Schutzausrüstung sichtbar unterwegs sein werden. Der Sicherheitsfokus liegt nicht nur auf der Verhinderung von möglichen Anschlägen, sondern auch auf der Begleitung von Versammlungen und Demonstrationen.

Auswirkungen auf den Verkehr und Bürgerinformation

Angesichts der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.

Im gesamten Stadtgebiet sind mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Insbesondere im Bereich des Stadionumfelds und der Innenstadt müssen sich Autofahrer und Fußgänger auf potenzielle Verzögerungen einstellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei auch auf ihre Social Media-Kanäle zurückgreifen wird, um die Öffentlichkeit frühzeitig über besondere Vorkommnisse zu informieren.

Zur weiteren Unterstützung und Information der Bürger hat die Polizei in der Unteren Königstraße einen Bürgerinformationspunkt eingerichtet. Dieser steht den Stuttgartern und den Besuchern der Stadt an beiden Tagen (Mittwoch und Donnerstag) zur Verfügung.

Am Donnerstag wird zusätzlich eine Ansprechstelle im Stadionumfeld, im Bereich des Fritz-Walter-Wegs, angeboten.

Demonstrationen und Versammlungen im Fokus

Ein zusätzlicher Schwerpunkt der Polizei liegt auf einer propalästinensischen Versammlung am Rotebühlplatz, die im Zusammenhang mit dem Fußballspiel steht.

Die Polizei wird sicherstellen, dass die Versammlungsfreiheit der Teilnehmer gewahrt bleibt, gleichzeitig jedoch auch gegen etwaige Rechtsverstöße konsequent vorgehen. Angesichts der geopolitischen Hintergründe und der angespannten Situation im Zusammenhang mit dem Spiel ist die Polizei auf potenzielle Spannungen im öffentlichen Raum vorbereitet.

Die Einsatzmaßnahmen spiegeln die hohe Priorität wider, die der Schutz der Veranstaltung und die Sicherheit der Bevölkerung in Stuttgart zurzeit genießen. Trotz der erheblichen Sicherheitsvorkehrungen liegen aktuell keine spezifischen Hinweise auf eine erhöhte Gefährdung vor.