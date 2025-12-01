Gastrocheck: Burgerimbiss „Eat a Cut“ in Wangen

Ak4711

Gegenüber der Aral-Tankstelle, die bis spät in die Nacht noch offen hat, heiße Pizzen anbietet und als Treffpunkt dient, befindet sich der Burger-Imbiss.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Hier gibt es super leckere Burger wie der Texas-BBQ-Burger mit Röstzwiebeln, Kidney-Bohnen und einem leckeren gut gebratenen Fleich-Paddy. Preis: 9,90 Euro. Die Paddymenge kann man auf 2 (12,90) oder 3 (15,90) steigern.

Immer gut besucht mit jungen Männern. Handwerker und „Schlitzohren“, die wissen wo man etwas leckeres zu „futtern“ findet. Man kann hier drinnen sitzen und sein Essen genießen. Rund 30 Plätze bietet der Imbiss, der son bisschen Containerfeeling bietet. Es ist alles mit einfachsten Mitteln hingezimmert.

Freundlicher kerniger Service. Sehr Männerlastig, im Service arbeiten nur Männer eher südländischer Natur, aber genau die wissen was gutes Essen ist.

Adresse: Kesselstraße 4, 70329 Stuttgart-Wangen