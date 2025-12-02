Weihnachtsmärkte als Ziel für Diebstähle – Polizei verstärkt Präsenz

Mâide Arslan / Pexels

Stuttgart. Die Adventszeit zieht in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis zahlreiche Besucher zu den Weihnachtsmärkten. Die festlich geschmückten Stände, das leise Klingen von Weihnachtsliedern und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln locken viele Menschen an. Doch leider ist es nicht nur die festliche Stimmung, die diese Zeit prägt. Auch Diebe suchen in dieser Zeit gezielt nach Gelegenheiten, um Straftaten zu begehen.

Im Gedränge zwischen den Marktständen und Buden bieten sich besonders günstige Bedingungen für Taschendiebstähle. Häufig verschwinden Geldbörsen, Smartphones, Kreditkarten oder Autoschlüssel innerhalb weniger Sekunden und oft völlig unbemerkt. Da der Verlust der Wertsachen häufig erst viel später bemerkt wird, sind die Fahndungsmaßnahmen oft schwer durchzuführen, sodass viele Diebstähle unaufgeklärt bleiben.

Die Maschen der Taschendiebe

Taschendiebe agieren oft im Team. Während ein Täter sein Opfer ablenkt, zieht ein zweiter unbemerkt dessen Geldbörse oder Smartphone aus der Tasche. Manchmal übernimmt ein dritter Täter bereits die Beute. Besonders gefährlich wird es in den Bereichen, in denen sich Menschen dicht gedrängt aufhalten. Durch die Ablenkung durch die Stände und das allgemeine Gedränge sind die Opfer besonders anfällig für Diebstähle.

Häufig benutzen die Täter Ablenkungstricks, wie beispielsweise Fragen nach dem Weg oder die Bitte um Unterschriften für Spendenlisten. Auch das klassische Anrempeln oder der Kontakt durch übertriebene Hilfsbereitschaft gehören zu den typischen Taktiken. Zudem lassen sich viele Taschendiebe an einem bestimmten Verhalten erkennen: Sie vermeiden den Blickkontakt, wirken auf der Suche nach potentiellen Opfern und beobachten ihre Ziele genau.

Polizeipräsenz und Schutzmaßnahmen

Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, ist die Polizei in der Adventszeit auf den Weihnachtsmärkten in der Region verstärkt präsent. Sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte sollen mögliche Täter abschrecken und präventiv tätig werden. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Bekämpfung von Diebstählen, sondern auch auf der Einhaltung des Verbots von Waffen und Messern. Durch gezielte Kontrollen möchte die Polizei sicherstellen, dass Kriminelle nicht ungehindert agieren können.

Neben der erhöhten Polizeipräsenz können auch die Besucher selbst viel dazu beitragen, sich vor Diebstählen zu schützen. Das Bewusstsein für die Gefahren und die richtige Vorsichtsmaßnahmen können helfen, einen Diebstahl zu verhindern.

Tipps für den sicheren Weihnachtsmarktbesuch

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt es einige einfache, aber wirkungsvolle Verhaltensregeln:

Handtaschen stets verschließen und zum Körper tragen: Die Verschlussseite sollte dabei immer zum Körper zeigen.

Wertsachen nah am Körper tragen: Geld, Kreditkarten, Smartphones und ähnliche Dinge sollten in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln aufbewahrt werden. Besonders gefährlich ist es, Geldbeutel in der Gesäßtasche zu tragen.

Nur das Nötigste mitnehmen: Nehmen Sie nur so viel Bargeld oder EC-Karten mit, wie wirklich benötigt wird.

Besondere Aufmerksamkeit im Gedränge: Gerade in vollen Menschenansammlungen sollten Sie besonders wachsam sein und auf Ihre Wertsachen achten.

Misstrauisch bei Rempel- oder Ablenkungsversuchen sein: Wenn jemand Sie anrempelt oder versucht, Sie in ein Gespräch zu verwickeln, sollten Sie besonders vorsichtig sein.

EC- oder Kreditkarten sorgfältig nutzen: Achten Sie darauf, dass niemand Ihre Geheimzahl beim Bezahlen mitbeobachtet.

Verstecken Sie Ihre Geheimzahl niemals schriftlich: Auch nicht an vermeintlich sicheren Orten, da Kriminelle alle Tricks kennen.

Wenn Sie dennoch Opfer eines Diebstahls werden, ist schnelles Handeln gefragt. Sperren Sie sofort alle gestohlenen Karten unter der Nummer 116 116 und informieren Sie die Polizei umgehend. Verdächtige Beobachtungen können Sie jederzeit über den Notruf 110 melden.

Fazit

Die Weihnachtsmärkte bieten nicht nur Freude und festliche Stimmung, sondern leider auch Gelegenheiten für Taschendiebe. Durch erhöhte Polizeipräsenz und die richtigen Vorsichtsmaßnahmen können Besucher jedoch dazu beitragen, die Zeit auf den Märkten sicher zu genießen.