Das Riesenrad ist zurück am Schlossplatz

AK 4711

Pünktlich zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt kann man wieder in luftige Höhen schweben und die ungewohnte Aussicht auf die Stadtmitte genießen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Seit vergangenen Samstag um elf dreht sich das Riesenrad wieder in der Stuttgarter Stadtmitte. Wie in Wien und London hat Stuttgart nun auch sein Riesenrad das regelmäßig in der City seine Runden dreht – Weltstadt eben!

58 Meter hoch und 40 Gondeln schwer ist das „Sky Lounge Wheel2 eben das Riesenrad. Man kennt es vom Cannstatter Volksfest her, nun ist es vor dem Neuen Schloss aufgebaut.

Es gibt immer eine Schlange von Leuten vor dem Neuen Schloss wo das Rad steht. Sehr beliebt eben. 8 Euro kostet die Fahrt, für Menschen unter 1,40 Meter nur 6 Euro. 13 bis 16 Minuten dauert eine Fahrt – je nachdem wie viel Glück man hat. Also Handys raus und Film ab.