Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Am 26. November geht`s los

Nov. 21, 2025

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Bis zum 23. Dezember kann man wieder über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt flanieren. Zurzeit wird fleißig aufgebaut. Am Schlossplatz steht schon die Eisbahn zum Schlittschuhlaufen, ein riesiger Weihnachtsbaum und diverse Holzbuden mit leckeren Speisen und Getränken.

Der Marktplatz ist wieder der zentrale Punkt des Weihnachtsmarktes. Hier findet man viele Geschenke für die Familie und Freunde. Auf dem Schlossplatz und Schillerplatz (Alte Burg) geht es weiter.

Stuttgart Journal wünscht viel Spaß!

Attraktionen und Angebote

Marktstände: Rund 250 Aussteller laden in stimmungsvoll geschmückten Holzständen zum Stöbern ein. Besucher finden dort eine breite Auswahl an klassischem Weihnachtsschmuck, handgefertigten Geschenkideen sowie zahlreichen Leckereien – darunter auch bio, glutenfrei oder vegan.

Musikalisches Programm: Im Innenhof des Alten Schlosses sorgen regionale Chöre und Musikgruppen für ein festliches Klangbild und gestalten ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Märchenwelt für Kinder: Auf dem Schlossplatz erwartet die jüngsten Gäste ein eigenes Märchenland mit liebevoll gestalteten Attraktionen, darunter eine kleine Eisenbahn und ein Mini-Riesenrad.

Geschichtlicher Hintergrund:
Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zählt zu den traditionsreichsten und größten Märkten seiner Art in Europa. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1692 zurück. Jedes Jahr lockt er Millionen von Besucherinnen und Besuchern an und verwandelt die historische Innenstadt in eine stimmungsvolle Winterlandschaft.

Hier noch ein Video aus unserem YouTube-Kanal: Weihnachtsmarkt Esslingen 2024

