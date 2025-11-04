Live vor Ort: Im VfB-Stadion gegen Mainz

Pexels / moerschy

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Gegen Mainz war der Reporter wieder in der MHP Arena auf der Haupttribüne. Ganz oben unterm Dach fühlte er sich wohl und filmte ein Video vom Torjubel nach dem 1:1 Treffer von Chris Führich.

Der VfB Stuttgart, offiziell Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V., ist mehr als nur ein Sportverein – er ist ein echter Traditionsträger aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Zuhause im Stadtteil Bad Cannstatt, zählt der Verein mit stolzen 126.000 Mitgliedern (Stand: 1. Juli 2025) zu den größten in Deutschland und ist der absolute Platzhirsch in Baden-Württemberg. In der Rangliste der mitgliederstärksten Vereine weltweit steht der VfB auf Platz 14 – ein echtes Schwergewicht.

Vor allem für seine Fußballabteilung ist der VfB bekannt, die 2017 in die VfB Stuttgart 1893 AG ausgegliedert wurde – aber keine Sorge, die Mehrheit gehört natürlich immer noch dem Verein.



In Sachen Erfolg kann der VfB ordentlich auftrumpfen: 5-maliger Deutscher Meister (1950, 1952, 1984, 1992 und 2007) und 4-maliger DFB-Pokalsieger (1954, 1958, 1997 und 2025). Und als einer der Gründungsvereine der Bundesliga ist der VfB seit der ersten Saison 1963 dabei – mit nur vier kurzen Ausnahmen. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga thront der VfB auf einem respektablen 4. Platz.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.