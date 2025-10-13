Kleiner Schlossplatz: „Kurzzeitige“ Graffiti-Kunst

AK4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Juhuu“ – fröhliches Kinderlachen schallte am Sonntag über den Kleinen Schlossplatz. Die „Mobile Galerie“ des Stuttgarter Kunstmuseums war mit einem Transporter vor Ort. Bunte Sprühdosen wurden geschüttelt von den Kids und anschließend ein rund 5 Meter großes „Quadrat“ auf dem Boden ausgemalt.

„Nach einigen Tagen ist die Farbe wieder weg“, versprach eine Mitarbeiterin (Foto rechts) der „Mobilen Galerie“.

Der SJ Reporter machte ein Foto und unterhielt sich mit den Beteiligten. Die Mutter des jungen Mädchen gab dem Reporter vor Ort die Erlaubnis für das Foto. Eine Mitarbeiterin der Mobilen Galerie ist daneben zu sehen.

