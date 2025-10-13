Stuttgart Journal

Kleiner Schlossplatz: „Kurzzeitige“ Graffiti-Kunst

Okt. 13, 2025
AK4711

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Juhuu“ – fröhliches Kinderlachen schallte am Sonntag über den Kleinen Schlossplatz. Die „Mobile Galerie“ des Stuttgarter Kunstmuseums war mit einem Transporter vor Ort. Bunte Sprühdosen wurden geschüttelt von den Kids und anschließend ein rund 5 Meter großes „Quadrat“ auf dem Boden ausgemalt.

„Nach einigen Tagen ist die Farbe wieder weg“, versprach eine Mitarbeiterin (Foto rechts) der „Mobilen Galerie“.

Der SJ Reporter machte ein Foto und unterhielt sich mit den Beteiligten. Die Mutter des jungen Mädchen gab dem Reporter vor Ort die Erlaubnis für das Foto. Eine  Mitarbeiterin der Mobilen Galerie ist daneben zu sehen.

Rems-Murr-Kreis: Kommunen stocken Fördermittel für Heizungsaustausch auf

Okt. 13, 2025
Lean, nachhaltig und modern: Viele Unternehmen setzen auf effiziente Lagerhaltung

Okt. 10, 2025
Filmtipps: Lieblings-Movies des Filmtesters Teil 2

Okt. 9, 2025

