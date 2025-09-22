Schützengilde Denkendorf: Königsschießen steht an

Von Alexander Kappen

Denkendorf. „Wir haben eine Menge Spaß und Kameradschaft im Verein. Hier schießen wir nur aus Wettbewerbszwecken, es geht keinerlei Gefahr von unseren Pistolen und Gewehren aus“, versichert dem SJ Reporter ein Mitglied der Schützengilde Denkendorf.

Demnächst steht hier im Verein das Königsschießen an. Dabei schießt man auf einen Adler (also nur ein Bild davon) und wer den Kopf trifft, darf sich „König“ nennen. Das ganze Jahr über finden Turniere statt und auch Anfänger sind immer willkommen. Die Öffnungszeiten sieht man auf der Homepage.

Auf der Homepage heißt es unter anderem: „Unsere Motivation und Werte:

Unser Hobby ist unsere Leidenschaft und ein positiver Antrieb für jeden Tag. Es bringt uns dazu, an jeder neuen Herausforderung zu wachsen und so neue Ziele zu erreichen.

Seit 1964 findet und engagiert die Schützengilde Denkendorf die besten Schützen in Denkendorf. Vom Schleifen ihrer Fähigkeiten bis hin zu theoretischen Grundlagen: Wir sind stolz darauf, nicht nur die Liebe zum Sport zu lehren, sondern auch Ideale von Teamgeist und Loyalität zu vermitteln.“

Adresse: Schützengilde Denkendorf e.V.

Passenhalde 1

73770 Denkendorf

Mehr Infos wie immer im Netz:

Anno 1964 | Schützengilde Denkendorf e.V.