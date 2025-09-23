Cannstatter Wasen 2025: Polizei bereitet sich intensiv auf das 178. Stuttgarter Volksfest vor

Fábio_Alves / unsplash.com

Stuttgart-Bad Cannstatt. In wenigen Tagen beginnt das 178. Stuttgarter Volksfest auf dem Cannstatter Wasen. Vom 26. September bis zum 12. Oktober 2025 wird die Region wieder von mehr als vier Millionen Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt erwartet.



Mit Blick auf die hohe Zahl der Gäste bereitet sich die Polizei intensiv auf das Großereignis vor, um für die notwendige Sicherheit zu sorgen.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl betonte, dass die Polizei in diesem Jahr erneut mit einem ausgereiften Einsatzkonzept auftritt. „Professionell und bürgernah – so präsentiert sich unsere Polizei auch in diesem Jahr“, erklärte Strobl. Dies soll nicht nur das Sicherheitsgefühl stärken, sondern auch für die notwendige Präsenz auf dem Volksfestgelände sorgen.

Die Polizei wird, gemeinsam mit anderen Sicherheitspartnern wie dem Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Bundespolizei, eine umfassende Sicherheitsarchitektur aufbauen. „Mit unserer Doppelstrategie aus Prävention und Repression schaffen wir Rahmenbedingungen für ein sicheres Volksfest“, erklärte Polizeivizepräsident Carsten Höfler. Durch die Kombination von Videoüberwachung, hoher Polizeipräsenz und schneller Interventionsfähigkeit soll gewährleistet werden, dass das Fest ohne Zwischenfälle ablaufen kann.

Täglich werden mehr als 100 Polizeibeamtinnen und -beamte auf dem Wasengelände im Einsatz sein. Diese werden sowohl auf dem Festgelände selbst als auch rund um das Gelände präsent sein, um die Sicherheit der Festbesucher zu gewährleisten. Sie stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Zusätzlich wird die Polizei durch zivile Fußstreifen unterstützt, die sich auf die Überwachung von auffälligen Personen und Gruppierungen konzentrieren.

Fokus auf Prävention und Sicherheit

Ein zentrales Thema auf dem Cannstatter Wasen 2025 der diesjährigen Sicherheitsmaßnahmen wird die Kontrolle von gefährlichen Gegenständen sein. Auf dem gesamten Festgelände gilt ein striktes Waffen- und Messerverbot. Der Veranstalter wird an den Zugängen Sicherheitskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass keine verbotenen Gegenstände auf das Festgelände gelangen. Die Polizei appelliert an die Besucher, keine Messer oder gefährlichen Objekte mitzuführen.

Da auch in diesem Jahr eine hohe abstrakte Gefahr von Anschlägen besteht, wird die Polizei besonders wachsam sein. Die Videobeobachtungsanlage, die bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich genutzt wurde, wird auch in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Damit sollen potenzielle Auseinandersetzungen oder Bedrohungslagen schnell erkannt und interveniert werden.

Cannabis Verbot auf dem Cannstatter Wasen 2025

Neben den uniformierten Streifen wird es auch einen Informationsstand des Präventionsreferats geben, der den Besuchern Präventionstipps zu Themen wie Taschendiebstahl bietet. Der Stand wird an verschiedenen Tagen, unter anderem am 30. September und 1. Oktober, sowie am 8. und 9. Oktober 2025, in der Nähe des Haupteingangs zum Festgelände des Cannstatter Wasen 2025 zu finden sein.

Besondere Aufmerksamkeit wird in diesem Jahr auch dem Konsum von Cannabis geschenkt. Der Veranstalter hat den Konsum von Cannabis sowohl auf dem Festgelände als auch in den Festzelten untersagt. Die Polizei wird dies verstärkt überwachen.

Erhöhte Präsenz und Interaktive Einblicke

Ein weiteres Highlight wird die Social-Media-Präsenz der Polizei während des Volksfestes sein. Am Samstag, den 11. Oktober, wird die Polizei ab 16 Uhr unter dem Hashtag #Wasenstreife auf Facebook, Instagram und X (ehemals Twitter) live aus dem Einsatz berichten. Exklusive Einblicke in die Arbeit der Wasenstreifen werden in Form von Fotos und Videos geteilt, um die Öffentlichkeit in Echtzeit über die Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

Mit diesen Maßnahmen möchte die Polizei dafür sorgen, dass das 178. Stuttgarter Volksfest für alle Besucherinnen und Besucher sicher und unbeschwert bleibt.

Die Polizei Stuttgart wünscht allen Teilnehmenden ein friedliches und fröhliches Festvergnügen und appelliert an alle, verantwortungsbewusst zu handeln. Weitere Informationen zur Sicherheitslage und Präventionstipps sind auf der Website der Polizei Stuttgart und auf den Social-Media-Kanälen zu finden.