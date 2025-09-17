Stuttgart Journal

Gastrotest: Italiener in Stadtmitte – „60 seconds to napoli“

Sep. 17, 2025
Symbolbild: Nik Owens / Unsplash

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Im Dorotheen Quartier gelegen, überzeugt das Lokal mit leckerstem Essen, coolen Getränken und Deserts, sowie schönem Ambiente mit Palmen etc…

Beim 1. Test war der Reporter mit dem Service nicht zufrieden bei dem recht neuen Lokal in der Stadtmitte. Beim 2. Mal war es ganz anders und viel besser.

Hinterm Breuninger gelegen, befindet sich das Lokal im Dorotheen Quartier. Schöne Palmen säumen die Außenterasse. Der Service war freundlich und auf Zack (wobei der Reporter klar berücksichtigte, dass das Lokal zu ¾ voll war und damit mit rund 50 Gästen belegt.) Auf seine Pizza musste er eben so 20 Minuten warten… Der Name kommt übrigens von „60 Sekunden im Ofen braten“ und dann befindet man sich geschmacklich in Neapel! So erklärte es der Kellner.

Vor allem junges Publikum war erschienen, Pärchen und Cliquen verbrachten eine gute Zeit in dem modernen Lokal. Innen fallen die bunten violett, bläulichen Lampen auf, die wie Kunstwerke daherkommen. Die Toiletten sind super stylisch und super sauber! Die Gaststätte ist verglast sodass man komplett nach innen und von innen nach außen sehen kann.

Er überbrückte die Wartezeit auf seine Pizza „Diablo“ mit drei brasilianischen Limonaden die wie Caiprinha schmeckten und mit Milch und Eiswürfeln Copacabana Feeling brachten. Wirklich sensationell!

Die Pizza war mit kleinen Salamis (wie Sucuk) belegt und mit Bio Honig, das ergab eine coole Geschmackskreation. Der Erdbeer Pudding oder was immer es darstellte 🙂 ergab dann den leckeren Nachtisch. Der Reporter gab ein üppiges Trinkgeld und nahm sich vor wieder zu kommen.

Essen: 5 Sterne / Ambiente: 4 Sterne / Service: 4 Sterne

Stuttgart | 60 seconds to napoli (Öffnungszeiten alles der Homepage zu entnehmen)

