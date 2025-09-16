Filmtipps: Neue gute Filme und Serien aus dem Netz

Jakob Owens / Unsplash

Von Alexander Kappen

Krimi-Serie „Low Winter Sun“ auf Amazon Prime! Die Detroiter Polizei hat 2 korrupte Beamte. Die beiden ermorden einen korrupten Kollegen, bevor der die beiden belasten kann. 10 Folgen lang versuchen sie alles zu vertuschen. Die Interne Ermittlung der Polizei versucht sie zu überführen.

Teilweise coole Soundtrack Musik. Punkrock wie „Youre a Prisoner“ von der Gruppe „Death“ in Folge 9. Hier läuft einer der beiden Hauptakteure mehr oder wenig Amok, weil er denkt er ist überführt. Aber sein Kumpel, ein Obdachloser Ex-Cop opfert sich schließlich für ihn und gesteht den Mord, obwohl er unschuldig ist!

Coole Bilder aus Detroit und die Serie versucht zu dem Thema „Korrupte Cops“ einfach bisschen anders und neu zu sein, denn das Thema ist filmtechnisch natürlich total „ausgelutscht“. Trailer nur auf englisch, die Serie ist auf Deutsch. Folge 10 fehlt bei amazon, die gibt es dann kostenlos bei YouTube!

Krimi-Serie „Morgen hör ich auf“ bei Amazon Prime mit Bastian Pastewka. Abgecovert von „Breaking Bad“ ist das hier die coolste Serie mit Comedian Pastewka. Der zeigt sich in Höchstform und zeigt dass er sehr gut auch ernst kann. Kurze Serie mit nur 5 Folgen aber super cool!

Druckereibesitzer Jochen Lehmann (Bastian Pastewka) ist pleite. In einem Akt blinder Verzweiflung wirft er eines Nachts seine Druckmaschinen an und beginnt Falschgeld zu produzieren. Dadurch gerät er in einige Abenteuer, in die auch seine Familie hineingezogen wird.

