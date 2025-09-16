Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Neue gute Filme und Serien aus dem Netz

Sep. 16, 2025
Jakob Owens / Unsplash

Von Alexander Kappen

Krimi-Serie „Low Winter Sun“ auf Amazon Prime! Die Detroiter Polizei hat 2 korrupte Beamte. Die beiden ermorden einen korrupten Kollegen, bevor der die beiden belasten kann. 10 Folgen lang versuchen sie alles zu vertuschen. Die Interne Ermittlung der Polizei versucht sie zu überführen.

Teilweise coole Soundtrack Musik. Punkrock wie „Youre a Prisoner“ von der Gruppe „Death“ in Folge 9. Hier läuft einer der beiden Hauptakteure mehr oder wenig Amok, weil er denkt er ist überführt. Aber sein Kumpel, ein Obdachloser Ex-Cop opfert sich schließlich für ihn und gesteht den Mord, obwohl er unschuldig ist!

Coole Bilder aus Detroit und die Serie versucht zu dem Thema „Korrupte Cops“ einfach bisschen anders und neu zu sein, denn das Thema ist filmtechnisch natürlich total „ausgelutscht“. Trailer nur auf englisch, die Serie ist auf Deutsch. Folge 10 fehlt bei amazon, die gibt es dann kostenlos bei YouTube!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Krimi-Serie „Morgen hör ich auf“ bei Amazon Prime mit Bastian Pastewka. Abgecovert von „Breaking Bad“ ist das hier die coolste Serie mit Comedian Pastewka. Der zeigt sich in Höchstform und zeigt dass er sehr gut auch ernst kann. Kurze Serie mit nur 5 Folgen aber super cool!

Druckereibesitzer Jochen Lehmann (Bastian Pastewka) ist pleite. In einem Akt blinder Verzweiflung wirft er eines Nachts seine Druckmaschinen an und beginnt Falschgeld zu produzieren. Dadurch gerät er in einige Abenteuer, in die auch seine Familie hineingezogen wird.

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.



Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Stuttgarts Raumwunder: Wie man in der Großstadt platzsparend lebt

Sep. 15, 2025
Journal Magazin Topnews

Kolumne: An einem Stuttgarter Badesee

Sep. 15, 2025
Journal Regiotainment

Auch in Stuttgart beliebt: Heiraten im Herbst 2025

Sep. 14, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Neue gute Filme und Serien aus dem Netz

16. September 2025
Journal Regiotainment

Stuttgarts Raumwunder: Wie man in der Großstadt platzsparend lebt

15. September 2025
Journal Magazin Topnews

Kolumne: An einem Stuttgarter Badesee

15. September 2025
Polizeinachrichten Stuttgart

Freiberg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Stadtbahn U7 – Zeugen gesucht

14. September 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen