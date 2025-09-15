Vater und Sohn in Bisingen tot aufgefunden

Bisingen. Am Freitagnachmittag sind in einer Wohnung in Bisingen ein 42 Jahre alter Mann und sein achtjähriger Sohn tot entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu den Hintergründen.

Fund am Freitagnachmittag

Am 12. September 2025 verständigte ein Angehöriger die Polizei, nachdem er den 42-Jährigen nicht wie gewohnt erreichen konnte. Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zu dessen Wohnung in Bisingen und verschafften sich Zugang. In den Räumen fanden sie den Mann sowie dessen achtjährigen Sohn leblos vor. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Ermittlungsstand der Polizei

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gehen die Ermittler davon aus, dass der Vater zunächst seinen Sohn und anschließend sich selbst tötete. Hinweise auf die Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens und zu möglichen Hintergründen dauern an. Polizei und Staatsanwaltschaft Hechingen sind in die weiteren Untersuchungen eingebunden.