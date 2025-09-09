Stuttgart Journal

Neues vom Max Eyth See – Kolumne

Sep. 9, 2025

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter war wieder mal an Stuttgarts Freizeitsee Nummer eins, in dem man immer noch nicht schwimmen kann. Die Besucher machen es sich am Ufer gemütlich. Der Reporter hat nun auch seine Grill-Jungfräulichkeit abgelegt und hat mit einem Einweg-Grill von der Tankstelle mit geräuchert am See. Mithalten kann er damit natürlich nicht, denn die Rauchschwaden der arabischen Familien die reicht fast bis zum Killesberg… 😉

Die sammeln zunächst Holz, also getrocknete Äste, im nahe gelegenen Gebüsch und dann geht’s los mit dem Grillen und besser gesagt Räuchern. Der Reporter hat seinen Frieden geschlossen mit den Kulturen, aus dem Orient, Afrika und Asien, die alle am See vertreten sind. Wobei der Orient hier mit rund 80 % und Afrika mit 10 %, Deutschland und Asien vielleicht 5 %…

Die afrikanischen Wildgänse, die am See leben, passen da gut ins Bild rein. Der Stuttgart Journal Reporter hat – wie es dem Tierschutz seines Magazins entspricht – bereits die Gänse und Raben mit Brot und Fleisch gefüttert. Wobei die Gänse auf ersteres und die Raben auf letzteres abfahren…

Nun begrüßen ihn die Raben immer mit einem hungrigen Krächzen. Man hat in der Wissenschaft nachgewiesen, dass Tiere in Bezug auf Menschen auf eine sehr gutes Gedächtnis verfügen und Personen auch nach langer Zeit wiedererkennen. Am Geruch, Gang, etc…

Nun denn dann ist der Reporter gespannt was im diesjährigen Sommer erleben darf am Max Eyth See…

Übrigens: Schwimmen war der Reporter in Neckartaifingen am Aileswasensee. Dort gibt es sogar einen Sandstrand…

