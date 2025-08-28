Streaming-Highlights: Die coolsten neuen Filme

cottonbro studio / pexels

Im Netz gibt es Dutzende Streamingdienste und Mediatheken. Wir zeigen welche Filme sich zu schauen wirklich lohnen. Der SJ Reporter sieht sich auch als „Filmfreak“ und verfolgt seit einigen Jahrzehnten den Movie-Markt genauestens…

Heute mal 2 ganz brutal gute Actionfilme aus den USA. 2 Klassiker! 2 ganz sichere Garantien für gute Action-Unterhaltungen. Beide sind Macho-Lastig, es geht um Banküberfälle und das Killen von Cops. Beide sind Star besetzt und es gehen relativ viele der Hauptrollen im Laufe des Films drauf.

Von Alexander Kappen

„Criminal Squad“ auf amazon prime. Los Angeles – in kaum einer anderen Stadt werden so viele Banken überfallen und Transporter ausgeräumt wie hier. Auch die routinierte Gangster-Bande des Ex-Sträflings Ray Merriman (Pablo Schreiber) ist süchtig nach dem schnellen Geld. Doch als einer ihrer Raubzüge zu mehreren Toten führt, geraten die Outlaws ins Visier des skrupellosen Cops Nick Flanagan (Gerard Butler) und seiner Spezialeinheit des Sheriff’s Departments.

Selbst bereit die Grenze zwischen Gut und Böse zu überschreiten, beginnen die Ermittler eine provokante Jagd auf die Verbrecher. Denn diese planen nichts Geringeres, als das am besten gesicherte Geldinstitut der Stadt zu knacken: die Federal Reserve Bank in Downtown L.A. Mit den Rappern 50 Cent und Ice Cube, die sich beide als sehr gute Schauspieler bewiesen haben. Gerard Butler bekannt aus den has Fallen Movies als Chefcop.

„Triple 9“ auf amazon prime. Von 2016. Mit Breaking Bad Superstar „Jessie“ alias Aaron Paul.

Eine Gruppe von korrupten Polizisten werden von der russischen Mafia dazu genötigt, einen ihrer riskantesten Raubzüge abzuziehen. Dabei wollen sie ihren jungen Kollegen Chris Allen (Casey Affleck) erst überfallen, und nachdem er den Code „Triple Nine“ (steht für Polizist in Not) ausgelöst hat, umbringen. Dieser Plan soll ihren sauberen Kollegen ans andere Ender der Stadt locken, sodass die Gang ihrer von der Mafia gestellten Aufgabe nachkommen kann und der Clou gelingt…

Spektakuläre Auto-Verfolgungen und Schießereien… Macho-Sprüche und gute Unterhaltung zu 1000 %!!!

