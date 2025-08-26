Stuttgart Journal

Gastrotest: „Café Markt 1" in Esslingen

Aug. 26, 2025
Am Marktplatz ist ein neuer Treffpunkt für Feinschmecker entstanden.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der SJ Reporter steht auf gutes Essen. Im „Café Markt 1" gibt es 5 verschiedene Frühstücke, die für  den halben Tag satt machen. Brotkiste, Lachs, Rührei, Käseplatte, Orangensaft, Cappucino – eine Fressorgie der Superlative.

Am Marktplatz muss mann unter der Woche mittlerweile schon reservieren um einen Tisch zu ergattern – im „Café Markt 1".

Rund zehn Tische gibt es hier, zwei bequeme Sofas und leckere hausgemachte Limonaden, hausgemachte Törtchen – alles was das Feinschmeckerherz begehrt! Helle Wände und viel Licht durch viele Fenster – hier fühlen sich vor allem die Frauen wohl.

Aber auch Männer kommen immer mehr in die Frühstück-Cafés, die es in der Region mittlerweile gibt. Das Frühstück gleicht eher einem Brunch und macht für den halben Tag satt.

markt eins, Esslingen

ÖFFNUNGSZEITEN

MO-SA 9 – 17 Uhr
SO 10 – 17 Uhr

Journal Regiotainment

Von staubigen Hallen zum Hightech-Labor: Reinheit als neuer Qualitätsmaßstab

Aug. 25, 2025
Journal Magazin Topnews

Mirasaura grauvogeli: Neuer Saurierfund erweitert Einblicke in die Evolution der Reptilien

Aug. 25, 2025
Journal Regiotainment

Massenphänomen Rückenschmerzen: Auch Stuttgarter sind betroffen

Aug. 21, 2025

