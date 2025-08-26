Gastrotest: „Café Markt 1“ in Esslingen

Symbolbild - Pixabay / gemeinfrei / GabiSanda

Am Marktplatz ist ein neuer Treffpunkt für Feinschmecker entstanden.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der SJ Reporter steht auf gutes Essen. Im „Café Markt 1“ gibt es 5 verschiedene Frühstücke, die für den halben Tag satt machen. Brotkiste, Lachs, Rührei, Käseplatte, Orangensaft, Cappucino – eine Fressorgie der Superlative.

Am Marktplatz muss mann unter der Woche mittlerweile schon reservieren um einen Tisch zu ergattern – im „Café Markt 1“.

Rund zehn Tische gibt es hier, zwei bequeme Sofas und leckere hausgemachte Limonaden, hausgemachte Törtchen – alles was das Feinschmeckerherz begehrt! Helle Wände und viel Licht durch viele Fenster – hier fühlen sich vor allem die Frauen wohl.

Aber auch Männer kommen immer mehr in die Frühstück-Cafés, die es in der Region mittlerweile gibt. Das Frühstück gleicht eher einem Brunch und macht für den halben Tag satt.

markt eins, Esslingen

ÖFFNUNGSZEITEN

MO-SA 9 – 17 Uhr

SO 10 – 17 Uhr