Killesbergbahn feiert 75 Jahre im Betrieb

SSB AG

Die Killesbergbahn begeht in diesem Jahr ihren 75. Jahrestag seit der Inbetriebnahme ihrer heutigen Lokomotiven. Am ersten Juliwochenende wurde dies mit dem zehnten Dampflokfest gefeiert.

Dirk Meyer (kai)

Die historischen Lokomotiven der Killesbergbahn, einer sogenannten Liliputbahn im Höhenpark Killesberg, leisten seit 75 Jahren ihren Dienst. Nachdem die Bahn bereits 1939 erbaut wurde, kamen 1950 neue Maschinen von den Herstellern Gmeinder und Krauss-Maffei zum Einsatz. Diese umfassen eine Diesellok sowie zwei Dampflokomotiven, die für die anspruchsvolle Strecke mit Steigungen bis zu 40 Promille eingesetzt werden.

Das Dampflokfest bot den Besuchern wechselnde Zugbespannungen, Führungen im Lokschuppen sowie Attraktionen für Kinder. Außerdem wurden Modell-Dampftraktoren vorgeführt. Über beide Festtage hinweg besuchten mehr als 4000 Personen die Veranstaltung.

Thomas Moser, Vorstandssprecher der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Killesbergbahn als kulturelles Wahrzeichen Stuttgarts. Die Bahn habe auch in Krisenzeiten den Betrieb aufrechterhalten und stelle ein Symbol für Beständigkeit dar. Er sicherte zu, dass der Betrieb unabhängig von wirtschaftlichen Herausforderungen fortgesetzt werde, um der Bevölkerung eine verlässliche Verkehrsverbindung und ein Zeichen der Zuversicht zu bieten.

Das Dampflokfest ist für Juli 2026 erneut geplant.