Stadt Stuttgart legt neuen Bericht zum Wohnungsmarkt vor

Christian Lue / Unsplash



Der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Stuttgart bleibt hoch – sowohl bei der Nachfrage als auch bei den Herausforderungen für Neubau, Kauf und Modernisierung. Ein aktueller Bericht zeigt die Lage und Perspektiven.

Dirk Meyer (kai)

Der Bericht „Wohnungsmarkt Stuttgart 2025“, herausgegeben vom Statistischen Amt gemeinsam mit dem Amt für Stadtplanung und Wohnen, wurde am 25. Juli 2025 im Gemeinderatsausschuss für Wirtschaft und Wohnen vorgestellt. Er analysiert Angebot und Nachfrage, Miet- und Immobilienpreisentwicklungen, den geförderten Wohnungsmarkt sowie die Rolle Stuttgarts als Wohnstandort.

Matthias Fatke, Leiter des Statistischen Amts, erklärte, dass trotz stagnierender oder leicht rückläufiger Bevölkerungszahlen 2023 und 2024 der Nachfrageüberhang bestehen bleibe. Die Zahl privater Haushalte stieg um rund 0,8 Prozent, vor allem durch mehr Einpersonenhaushalte. Die Nachfrage nach Wohnraum hat weiter zugenommen.

Der Wohnungsbau steckt nach wie vor in einer schwierigen Phase: Hohe Baukosten und steigende Zinsen bremsten Neubauprojekte aus. 2024 wurden 1.321 Wohnungen fertiggestellt – 30 Prozent weniger als 2023. Der Wohnungsbestand wuchs um 0,3 Prozent. Baugenehmigungen gingen von 1.092 auf 961 Wohnungen zurück. Ein ausgeglichener Wohnungsmarkt ist somit aktuell nicht in Sicht.

Bürgermeister Peter Pätzold (Städtebau, Wohnen, Umwelt) und Bürgermeister Dr. Clemens Maier (Sicherheit, Ordnung, Sport) betonten die gemeinsame Verantwortung von Stadt und Wohnungswirtschaft. Neue Kooperationen und ein zusätzliches Eigenkapital von 200 Millionen Euro für die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) sollen bezahlbaren Wohnungsbau fördern. Zudem wurde ein „300-Euro-pro-Quadratmeter-Programm“ zur Wohnbauförderung aufgelegt. Verwaltungsprozesse für Baugenehmigungen sollen optimiert und beschleunigt werden.

Die Mieten und Kaufpreise zogen zuletzt wieder an. Laut Gutachterausschuss lag der durchschnittliche Wiederverkaufspreis für Eigentumswohnungen 2024 bei rund 4.130 Euro pro Quadratmeter – fünf Prozent unter dem Vorjahr, jedoch deutlich über dem starken Rückgang von 12 Prozent in 2023. Neubauwohnungen kosteten durchschnittlich 8.360 Euro je Quadratmeter, ein Plus von zwei Prozent gegenüber 2022.

Trotz verbesserter Finanzierungskonditionen bleibt Wohneigentum für viele mittlere und geringe Einkommen kaum erschwinglich. Die ortsübliche Nettokaltmiete lag im April 2024 bei 11,15 Euro je Quadratmeter. Die Angebotsmieten bei Online-Inseraten betrugen im Schnitt 15,51 Euro, was eine hohe Mietpreisdynamik bei Neuverträgen zeigt. Stuttgart liegt hier im Großstadtvergleich auf Platz vier.

Mieterhaushalte gaben 2024 durchschnittlich 29 Prozent ihres Nettoeinkommens für Bruttokaltmiete aus. Etwa jeder fünfte Haushalt ist mit mehr als 40 Prozent seines Einkommens belastet. Dieser Anteil blieb in den letzten vier Jahren stabil.

Angesichts der angespannten Situation wird ein weiterer Anstieg der Preise erwartet, allerdings ohne die frühere Dynamik der Boomjahre mit starkem Bevölkerungswachstum.

Die Stadt investiert gezielt in den Bau von Sozialmietwohnungen und unterstützt mit Förderprogrammen auch Haushalte oberhalb der Sozialgrenzen. Zwischen 2022 und 2024 wurden über 32 Millionen Euro in Sozialmietwohnungen investiert. Mietpreis- und Belegungsbindungen wurden für 558 Wohnungen verlängert, mit einem Aufwand von knapp 20,5 Millionen Euro. Grundstücke für Sozialwohnungen wurden vergünstigt verkauft, Zuschüsse zur Wirtschaftlichkeit gewährt und Mietzuschüsse ausgezahlt.

Ende 2024 umfasste der Bestand geförderter Wohnungen 16.199, darunter 14.587 Sozialmietwohnungen. Der Anteil geförderter Wohnungen am Gesamtbestand liegt bei knapp fünf Prozent und ist im Vergleich mit anderen Großstädten durchschnittlich.

Alexander Pazerat, Leiter der Abteilung Wohnen, sagte, dass der Sozialwohnungsbestand nur mit großem Aufwand gehalten werden könne. Die Zahl der Haushalte, die auf eine Sozialwohnung warten, ist auf einem historischen Höchststand. Besonders schwierig ist die Lage bei Großfamilien. Ende 2024 waren 5.435 Haushalte vorgemerkt, davon 4.023 in dringlichen Fällen. Die Zahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine stieg auf 6.642.

2024 konnten 284 neue Sozialmietwohnungen bezogen werden. 43 Wohnungen wurden von Haushalten aus Förderprogrammen für mittlere Einkommen und Mietwohnungen bezogen. Zusätzlich wurden 15 geförderte Eigentumswohnungen fertiggestellt.

Die Stadt fördert außerdem seit 1998 energetische Sanierungen durch Zuschüsse, die mit Bundesmitteln kombinierbar sind. 2024 wurden bei Gesamtinvestitionen von 95 Millionen Euro Fördermittel in Höhe von 16,5 Millionen Euro vergeben. Über 450 Anträge belegen die Nachfrage.

Ab Oktober 2025 werden mehrere Fördertatbestände in einer neuen Förderrichtlinie Heizungsprogramm zusammengeführt, um die Förderung klimafreundlicher Heizungen zu vereinfachen und zu stärken.