Flughafen Stuttgart erwartet starken Ferienverkehr zu Beginn der Sommerferien 2025

Jan Vašek / Pixabay

Der Start der Sommerferien in Baden-Württemberg führt zu einem erhöhten Flugverkehr am Flughafen Stuttgart. Besonders frequentiert sind die Verbindungen nach Istanbul, Antalya und Palma de Mallorca.

Dirk Meyer (kai)

Am Freitag, den 1. August 2025, rechnet der Flughafen Stuttgart mit dem verkehrsreichsten Tag des Ferienbeginns. Über 270 Starts und Landungen sind an diesem Tag geplant. In den gesamten Ferien wird mit mehr als 1,6 Millionen Passagieren gerechnet, die am Flughafen ankommen oder abfliegen.

Empfehlungen für Reisende und Verkehrsregelungen

Fluggäste sollten an Spitzenzeiten wie morgens und nachmittags mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen einplanen und werden gebeten, zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Die Bundespolizei empfiehlt, spätestens 90 Minuten vor dem Abflug bei der Kontrolle zu sein.

Für die Anreise mit dem Auto gilt die „Kiss & Fly“-Regelung, die ein kostenfreies Halten bis zu acht Minuten vor dem Terminal ermöglicht. Parkplätze können reserviert werden, wobei die erste Stunde auf dem Parkplatz P0 kostenlos ist.