Seit Jahren ein Dauerbrenner, mittlerweile beinahe ein Synonym für Großprojekte mit Schlagseite. Stuttgart 21 hat sich durch Schlagzeilen und Kontroversen gearbeitet, von Baustellenzäunen bis in die politischen Debattenrunden.

Doch nun rückt das nächste Etappenziel in greifbare Nähe: Im Dezember 2026 soll der neue Bahnhof tatsächlich in Betrieb gehen. Zeit für einen Blick darauf, was sich im Bauch der Landeshauptstadt tut, wer davon profitiert und welche Fragen noch offen sind.

Kommt Stuttgart 21 wirklich 2026?

Der offizielle Termin steht. Im Dezember 2026 will die Deutsche Bahn die neue Infrastruktur ans Netz bringen. Optimismus ist also angesagt, auch wenn der Weg bis hierhin alles andere als geradlinig verlief. Ursprünglich war die Eröffnung für 2019 vorgesehen, doch Bauverzögerungen, technische Herausforderungen und Planungsänderungen sorgten für einen ausgedehnten Fahrplanwechsel im Projektkalender.

Mittlerweile sind die acht unterirdischen Gleise und der künftige Tiefbahnhof im Rohbau fertiggestellt. Auch bei den Zulauftunneln wie dem Filder- und dem Obertürkheimer Tunnel sind große Fortschritte sichtbar.

Die letzten, besonders kniffligen Arbeiten drehen sich um Bahntechnik, Signal- und Brandschutzsysteme. Hier entscheidet sich letztlich, ob der ambitionierte Termin gehalten werden kann. Denn ein Bahnhof dieser Größenordnung muss bis ins kleinste Detail reibungslos funktionieren, bevor der erste Zug planmäßig ein- und ausfährt.

Wie sich die Kosten von Stuttgart 21 entwickelt haben

Beim Thema Kosten liest sich die Bilanz wie ein spannungsgeladener Roman. Gestartet mit rund 4,5 Milliarden Euro, bewegen sich die aktuellen Schätzungen bei etwa 11 bis 12 Milliarden. Eine Entwicklung, die sich aus mehreren Faktoren speist.

Geologische Überraschungen in Form von schwierigem Gestein verlangten aufwendige Nacharbeiten. Pandemiebedingte Stillstände und gestörte Lieferketten verzögerten Prozesse und erhöhten die Preise. Dazu kommt eine allgemeine Baukosteninflation, die auch bei Spezialgeräten wie Saugbagger zuschlug.

Diese Maschinen, die beim Tunnelbau präzise Material entfernen, sind inzwischen rar und teuer. Ihre gestiegene Nachfrage und die teureren Komponenten treiben wiederum die Gesamtkosten weiter in die Höhe.

Was sich für Bahnreisende und die Region konkret verbessern soll

Mit Stuttgart 21 wandelt sich der bestehende Kopfbahnhof zu einem modernen Durchgangsbahnhof. Das heißt, Züge müssen künftig nicht mehr wenden, sondern können direkt weiterfahren. Das spart Zeit und ermöglicht dichtere Taktungen. Durch die neue Anbindung wird Stuttgart zudem besser ins europäische Hochgeschwindigkeitsnetz eingebunden.

Für den Regionalverkehr verspricht das Projekt eine spürbare Verbesserung. Mehr Direktverbindungen und weniger Verspätungen sollen Alltag werden. Pendler und Touristen könnten künftig von einer deutlich leistungsfähigeren Infrastruktur profitieren.

Wenn Großprojekte den Mittelstand beleben

Trotz aller Kritik hat das Projekt der regionalen Wirtschaft zahlreiche Aufträge beschert. Vom großen Baukonzern bis zum spezialisierten Handwerksbetrieb, viele Firmen konnten sich über gefüllte Auftragsbücher freuen. Besonders gefragt: Saugbagger, die bei engen Verhältnissen unter der Erde wertvolle Dienste leisten.

Um diese Maschinen flexibel und bedarfsgerecht einsetzen zu können, greifen viele Baufirmen auf eine Saugbagger Vermietung zurück. Anbieter ermöglichen es, die Geräte gezielt für bestimmte Bauabschnitte zu mieten, ohne sie dauerhaft vorhalten zu müssen. Für die Anbieter solcher Vermietungsmodelle ist Stuttgart 21 ein lukrativer Markt geworden, denn der Bedarf an präzisem und zugleich schonendem Materialabtrag im Tunnelbau ist hoch. Deren Hersteller und Vermieter profitieren spürbar von der Baukonjunktur rund um das Mammutvorhaben.

Was der Umbau für die Menschen in und um Stuttgart bedeutet

Jahrelange Baustellen prägten das Stadtbild. Lärm, Umleitungen und Verkehrsbehinderungen waren an der Tagesordnung. Doch langfristig könnte Stuttgart erheblich profitieren. Freigewordene Gleisflächen bieten Raum für neue Stadtentwicklung, Immobilienpreise steigen bereits.

Dennoch bleiben Fragen. Kritiker bezweifeln, ob die Kapazität des neuen Bahnhofs tatsächlich ausreichen wird. Auch die Betriebssicherheit der komplexen Tunnel- und Bahntechnik steht im Fokus.

Was Bahnreisende bis 2026 noch erwartet

Bis zur Eröffnung bleibt es turbulent. 2025 gilt als Rekordjahr für Baustellen im Bahnknoten Stuttgart. Streckensperrungen, Umleitungen und Zugausfälle stehen bevor. Ersatzkonzepte sollen die Belastungen abfedern, doch etwas Geduld wird von den Reisenden weiterhin verlangt. Wenn alles planmäßig verläuft, rollt der erste Zug im Dezember 2026 durch den neuen Tiefbahnhof. Und dann könnte es tatsächlich einmal heißen: Licht am Ende des Tunnels.