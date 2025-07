Gerberviertelfest 2025: Live-Musik, Flohmarkt und einer guter Zweck

Christian Lue / Unsplash

Es kamen wieder Hunderte in die Sophienstraße in der Stadtmitte um das diesjährige Gerberviertelfest zu feiern.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Streetfood, Drinks, Flohmarkt und Live-Musik lockten wieder hunderte an im Gerberviertel. Ende Juli folgt dann das Bohnenviertelfest, das noch größer werden wird.

Am Samstag von 8 bis 13 Uhr fand der Flohmarkt statt – in der Sophienstraße. Die Kinder hatten ihre Erlebniswelt in der Sophienstraße und alle spendeten für krebskranke Kinder.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Ob Burger von Edeka Baisch, veganen Leckereien von Heaven´s Kitchen oder die klassische Wurst – für jeden war etwas leckeres dabei…

https://www.gerberviertelfest.de/#Programm