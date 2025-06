Landesweite Aktion gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution in Baden-Württemberg

Permanentka / Pixabay

Im Juni 2025 führte die Polizei Baden-Württemberg eine koordinierte Aktionswoche durch, um Menschenhandel und Zwangsprostitution gezielt zu bekämpfen. Dabei standen die Identifikation von Tätern und der Schutz potenzieller Opfer im Fokus.

Dirk Meyer (kai)

Vom 1. bis 6. Juni 2025 koordinierte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) eine landesweite Aktionswoche, die Teil einer europaweiten Initiative gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung war. Ziel der Maßnahme war es, kriminelle Netzwerke zu identifizieren, die vor allem junge Frauen aus wirtschaftlich benachteiligten Regionen ausnutzen. Unter falschen Versprechungen werden diese Frauen nach Deutschland gelockt, um dort in die Zwangsprostitution gezwungen zu werden.

Hintergründe der Ausbeutung

Die Täter setzen dabei häufig Gewalt, Einschüchterung und Isolation ein, um die Kontrolle über die Opfer zu sichern. Diese werden systematisch von der Außenwelt abgeschottet, was den Zugang zu Unterstützung stark erschwert. Sprachliche Barrieren und die Abhängigkeit von den Tätern verschärfen die Situation zusätzlich.

Umfang der Kontrollmaßnahmen

Die Maßnahmen umfassten intensive Kontrollen in Wohnungen, die für sexuelle Dienstleistungen genutzt werden, sowie in öffentlichen Verkehrsbereichen, vor allem an Fernstraßen. Ziel war es, Hinweise auf Menschenhandelsstrukturen zu gewinnen und Täter zu überführen. Die Einsätze erfolgten unter Beteiligung der Landespolizei, Bundespolizei, des Zolls, der kommunalen Verwaltungen sowie der Ausländerämter. Über 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz, die mehrere Hundert Personen und Fahrzeuge kontrollierten.

Im Rahmen der Aktion wurden zahlreiche Einsatzorte überprüft, darunter sogenannte Terminwohnungen sowie Ferien- und Privatunterkünfte. Hier finden sowohl erlaubte als auch unerlaubte Formen der Prostitution statt. Die Beamten stellten dabei vielfältige Verstöße fest, insbesondere gegen das Prostituiertenschutzgesetz.

Strafverfolgung und Opferhilfe

Neben der strafrechtlichen Verfolgung der Täter stand der Zugang der Opfer zu Schutz- und Unterstützungsangeboten im Vordergrund. Die Kontrollen sollten auch dazu beitragen, das Dunkelfeld in diesem Kriminalitätsbereich aufzuklären und den Druck auf die kriminellen Strukturen zu erhöhen. In mehreren Fällen kam es zu vorläufigen Festnahmen, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthaltes.

Die Aktion unterstreicht die kontinuierliche Bemühung der Behörden, Menschenhandel und Zwangsprostitution in Baden-Württemberg zu bekämpfen. Die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Behörden und Ämter ist Teil eines umfassenden Ansatzes, um sowohl Täter zu verfolgen als auch Betroffene zu schützen.