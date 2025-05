3. Griechische Parade in der Stuttgarter Stadtmitte  

Die Vielfalt und kulturelle Pracht ihres Heimatlandes wollten sie zeigen – die griechischen Parade-Teilnehmer am Samstag in der Stadtmitte.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Mehr als 50 Gruppen, bestehend aus Schulgruppen, Kulturvereinen und griechischen Gemeinschaften aus dem gesamten Bundesgebiet, präsentierten die facettenreiche Kultur Griechenlands. Die Zusammenkunft der Teilnehmer begann um 14 Uhr auf dem Schlossplatz. Ab 15:30 Uhr eröffnete die griechische Präsidialgarde den Festzug, der sich von der Eberhardstraße in die Innenstadt bewegte.

Anlass war der griechische Nationalfeiertag am 25. März – auch wenn der schon etwas zurückliegt.

Die Präsidialgarde besucht Städte wie New York, Philadelphia und Sydney – in Europa bekommt außerhalb von Griechenland nur eine Stadt das Vergnügen – die schwäbische Hauptstadt: Stuttgart. Die Garde führt einen stolzen Marsch auf – vergleichbar mit der Irischen Parade in New York.

Schon während der griechischen Revolution 1821 erhielten viele Flüchtlinge Hilfe in Stuttgart. So gründeten schwäbische Supporter Griechenlands – sogenannte „Philhellenen“ – im August 1821 auf Einladung des Stuttgarter Buchhändlers Heinrich Erhard in Stuttgart den 1. deutschen Hilfsverein für Griechen. Sie wollten damit den griechischen Freiheitskampf fördern und geflüchteten Griechen helfen.