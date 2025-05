Rekordbesuch auf dem Cannstatter Wasen 

Bereits am 2. Mai waren 1,4 Millionen Leute gekommen. So viele hatte man erst am Ende des 85. Frühlingsfestes erwartet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Man rechnet somit insgesamt mit mindestens zwei Millionen Besucher auf dem diesjährigen Frühlingsfest. Gutes Wetter war sicherlich ein Grund, aber der Wasen boomt eben einfach. Den Leuten gefällt das breite Angebot an Zelten, Fahrgeschäften, Losbuden, Musik, Imbiss-Ständen – es ist eine Menge los und für jeden etwas dabei – ob Groß oder Klein.

Vier Festzelte gibt es auf dem Frühlingsfest 2025 – auf dem Volksfest werden es acht sein. Festwirt Jochen Mörz wird der „Neue“ Festwirt im September auf dem „Großen Wasen“. Er übernimmt das Fürstenberg-Zelt. Zu dem Anlass baut er es gleich neu.

Mörz war Eishockeyspieler, Deutscher Meister mit dem SB Rosenheim, Nationalspieler, WM Teilnehmer. Er übernahm das Festzelt seines Vaters und reiste damit durch Europa. Nun ist er in der schönsten Stadt angekommen – Stuttgart. Und bereichert das Volksfest um bayrische Gastfreundschaft. Willkommen sagt das Stuttgart Journal!

85. Stuttgarter Frühlingsfest vom 19. April bis 11. Mai 2025