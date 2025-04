Serie illegaler Autorennen geht immer weiter

Schon wieder gab es es Wettrasen auf der Straße, wo so etwas nichts verloren hat. Dafür gibt es den Hockenheim- oder Nürburg-Ring. Im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach krachte es gewaltig: fünf demolierte Autos sind die Folge und 40 000 Euro Schaden.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Feuerbach. 20 und 21 Jahre sind die beiden Täter alt oder besser gesagt: jung. Gegen sie wird nun wegen Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der aktuellste Fall einer Serie illegaler Wettrennen ereignete sich am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Grazer Straße in Feuerbach, wo ein 21-Jähriger in einem BMW und ein 20-Jähriger in einem Opel das PS-Wettmessen suchten.

Dabei schleuderte es den 21-Jährigen aus einer Kurve und er demolierte dabei vier geparkte Autos.

Zum Glück gab es keine Verletzten wie beim tragischen Vorfall in Ludwigsburg wo vor kurzem zwei unbeteiligte Frauen (22,23) als Folge eines Autorennens starben. Sie befanden sich an einer Tankstellenausfahrt und wurden dort von den Rasern gerammt. Der Vorfall in Feuerbach blieb zum Glück ohne zivilen Opfer.

Im Urin der beiden Täter stellte die Polizei Cannabis sicher. Sie mussten ihre Führerscheine erst einmal abgeben bis zum genauen Ergebnis der erfolgten Blutproben.