Esslingen: Ehrenamtsbörse wird gefördert

Andreas / Pixabay

Die Stadt Esslingen gibt finanziell was dazu zur neuen und verbesserten Plattform „Volunteam“: 30 000 Euro.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Reporter hilft ehrenamtlich mit: bei einem Seniorentreffen organisiert er regelmäßig den Spielnachmittag.

Auf- und Abbau von Tischen und Stühlen, Bereitstellen der Spiele und auch die Betreuung der Finanzen – das alles fällt unter die Fittiche des Reporters, der seinen Zivildienst bereits im Seniorenheim absolviert hat. Die Stadt Esslingen will das ehrenamtliche Angebot ausbauen: mit 30 000 Euro unterstützt man die Vermittlungsplattform „Volunteam“.

Zwei ehemalige Esslinger Studenten haben das ganze entwickelt. Das Start-Up „Volunteam“ wurde durch deren Firma „Socialsquared“ ins Leben gerufen. Es ist moderner als die aktuelle Freiwilligenbörse, die derzeit noch die ehrenamtlichen Angebote in der Mittelalterstadt vermittelt.

Das Projekt befindet sich aktuell in der Pilotphase, wird also ausprobiert. 2025 und 2026 sponsert der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales jeweils 15 000 Euro für das soziale Projekt. Denn in der Moderne ist eine Stadt auf Ehrenamtliche dringend angewiesen…