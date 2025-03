Flughafen Stuttgart: Neuer Winterflugplan 2025/26

jeremykim / pixabay / CC0

Obwohl der Sommer erst vor der Tür steht, kündigt die Fluggesellschaft Eurowings bereits Neuerungen für den kommenden Winterflugplan 2025/26 an.

Von Dirk Meyer (kai)



Im Rahmen der Erweiterung des Streckennetzes wird eine direkte Nonstop-Verbindung von Stuttgart nach Jeddah eingeführt. Diese Entwicklung könnte für viele Reisende von Interesse sein, die die kulturellen und landschaftlichen Highlights Saudi-Arabiens erkunden möchten.

Neue Nonstop-Verbindung nach Jeddah

Der Erstflug von Stuttgart nach Jeddah ist für den 5. November 2025 geplant. Mit dieser neuen Verbindung wird die bedeutendste Hafenstadt Saudi-Arabiens, die am Roten Meer liegt, nun zweimal wöchentlich angeflogen. Die Flüge starten mittwochs und samstags, wobei die Reisezeit etwa sechs Stunden beträgt. Diese Verbindung eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Reisende, die sowohl kulturelle als auch landschaftliche Erlebnisse in Jeddah suchen.

Highlights für Reisende in Jeddah

Jeddah ist bekannt für ihre historische Altstadt, die als UNESCO-Weltkulturerbe klassifiziert ist. Diese Region zieht Besucher mit ihren architektonischen Schätzen und der reichen Geschichte an. Darüber hinaus bieten die Umgebung zahlreiche spannende Ausflüge in die Wüste, wo Reisende die beeindruckenden Landschaften und Oasen erleben können. Für Familie und Freunde nicht weit vom Hauptseeplatz befindet sich ein Aquarium mit einem atemberaubenden Unterwassertunnel, das für große und kleine Entdecker gleichermaßen geeignet ist.

Für entspannungsbedürftige Reisende ist der Strand des Roten Meeres eine attraktive Option. Hier können sie Sonne tanken und die erfrischenden Wellen genießen. Zudem fungiert die neue Flugverbindung auch als wichtige Option für Pilger, die den nahen Zielort Mekka oder Medina besuchen möchten. Ein Expresszug stellt die Verbindung zwischen dem Flughafen und diesen heiligen Städten her und bietet somit eine bequeme Reisemöglichkeit.

Erhöhte Flüge nach Dubai

Neben der neuen Verbindung nach Jeddah hat Eurowings angekündigt, die Frequenz der Flüge von Stuttgart nach Dubai zu erhöhen. Ab dem Winterflugplan wird die Strecke sechsmal wöchentlich bedient, was eine Steigerung gegenüber dem bisherigen Angebot von vier Flügen pro Woche darstellt. Dubai, die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats und ein herausragendes Ziel am Persischen Golf, lockt Touristen mit angenehmen Temperaturen und einer Fülle an Attraktionen. Diese reichen von dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, bis hin zu dem weltgrößten Aquarium, das spektakuläre Unterwasserwelten präsentiert.

Fazit

Die Erweiterung des Streckennetzes von Eurowings für den Winterflugplan 2025/26 stellt eine interessante Option für Reisende dar, die sowohl die kulturellen Schätze Saudi-Arabiens als auch die modernen Attraktionen Dubais entdecken möchten.

Mit neuen Verbindungen und einer erhöhten Frequenz an Flügen wird der Zugang zu diesen Destinationen erleichtert. Reisende können sich auf abwechslungsreiche Erlebnisse freuen, die sowohl kulturelle als auch entspannende Elemente enthalten. Während der Sommer näher rückt, könnte dies der ideale Zeitpunkt sein, um bereits jetzt die Pläne für die bevorstehenden Wintermonate zu schmieden.