Esslinger Kulturzentrum „Komma“ baut Workshop-Angebot aus

pexels / Ivan Dražić

Hier feierte der Reporter bereits Silvester und traf sich an Weihnachten mit seiner alten Jugendclique.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Das Esslinger Kulturzentrum „Komma“ ist ein alternativer Treffpunkt schön gelegen am Neckar und dennoch im Zentrum von der schönen Mittelalterstadt Esslingen am Neckar. Das „Komma“ hat nun sein Workshop-Angebot ausgebaut und bietet nun jede Menge kreative Angebote an.

KOMMA | esslingen Im Netz kann man sich informieren. Das „Lux“ gibt es seit 2025 leider nicht mehr. Es war ein Café, das dem „Komma“ angeschlossen war. Der Reporter feierte hier 2023/2024 Silvester.

Kunststoff-Lab, Textil- und Druckwerkstatt, Proberäume, Motorrad- (Offene Motorradwerkstatt zum Selberschrauben, auch mit fachlicher Unterstützung und Stammtisch zum Schwätzen. Verantwortlich für die Werkstatt ist der MC Kuhle Wampe Esslingen.

Jeden Mittwoch ab 19:00 (außer in den Wintermonaten)

Kontakt: 0711-3700797 ) und Fahrradwerkstatt, Co-Learning-Space mit WLAN, um gemeinsam zu lernen. Dies sind einige der der neuen Workshops. Stuttgart Journal wünscht viel Spaß!