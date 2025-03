Die Fotofreunde Altbach feiern ihr 25 Jahre Jubiläum

Pixabay / NeuPaddy / CC0

Im Sommer folgt die große Jubiläumsausstellung im Altbacher Rathaus

Von Alexander Kappen

Altbach. Ab Freitag 19 Uhr im Lokal „Steiner am Fluss“ in Plochingen gibt es bereits vorab eine Auswahl an tollen Fotografien zu bewundern. 32 Bilder sind zu sehen in der Mini-Ausstellung mit dem Namen „Mineralismus in der Natur“. Manfred Hirt ist der Vorsitzende der Fotofreunde Altbach.

Im Lokal sind die Bilder weil so Sinnlichkeit zu Sinnlichkeit kommt. Seit 1985 hat die Gruppe einen Stammtisch. Im Jahr 2000 wurde der Verein gegründet.

Alle 14 Tage trifft man sich im Schießhaus in Altbach, um über das Hobby zu sprechen und sich gegenseitig Bildkritiken zu liefern, um so besser zu werden.